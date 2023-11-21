ХАМАС: "Мы близки к заключению перемирия в секторе Газа"

By Euronews

Одни из лидеров ХАМАС заявляет, что они близки к заключению перемирия в Газе. 200 раненых палестинцев эвакуированы на север анклава. Родные заложников провели очередную акцию протеста

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200 раненых палестинцев, эвакуированных из индонезийской больницы в городе Газа, поступают в больницу Аль-Насер в Хан-Юнисе.

Всего через несколько часов после того, как по больнице был нанесен смертоносный израильский удар, в результате которого, по данным минздрава Газы, погибли по меньшей мере 12 человек.

Израильская армия опубликовала видеозапись наземных операций и авиаударов по сектору Газа, в том числе по мечети. ЦАХАЛ утверждает, что там был обнаружен "завод по производству оружия".

Один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания заявил, что они близки к заключению перемирия в секторе Газа — как и сделки по освобождению заложников, уверяет Белый дом.

Президент Байден и команда здесь делают все возможное, чтобы вернуть заложников ХАМАС, освободить их, включая маленьких детей и, конечно, американцев. Мы считаем, что сейчас мы ближе, чем когда-либо. Мы надеемся. Но работа еще не закончена - пока она не будет проделана полностью Джон Кирби координатор Совета нацбезопасности США

В то же время, по словам родных заложников, высшие должностные лица Израиля на встрече с ними дали понять, что освобождение пленных для них не приоритетнее победы над ХАМАС.

Мы говорим о жизнях людей. И для нас, в особенности наших семей, это должно быть главным приоритетом. Это не значит, что мы должны забыть об уничтожении ХАМАС. Абсолютно нет. Никто этого не утверждает. Никто не говорит об этом. Но мы определенно недовольны расстановкой приоритетов Уди Горен родственник заложника

По данным палестинских СМИ, накануне в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Нусейрат в Газе погибли не менее 17 человек.

Всего, как сообщает ХАМАС, с начала войны погибло более 13 тысяч палестинцев, включая более 5,5 тысяч детей.