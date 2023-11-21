ХАМАС: "Мы близки к заключению перемирия в секторе Газа"

Одни из лидеров ХАМАС заявляет, что они близки к заключению перемирия в Газе. 200 раненых палестинцев эвакуированы на север анклава. Родные заложников провели очередную акцию протеста
200 раненых палестинцев, эвакуированных из индонезийской больницы в городе Газа, поступают в больницу Аль-Насер в Хан-Юнисе.
Всего через несколько часов после того, как по больнице был нанесен смертоносный израильский удар, в результате которого, по данным минздрава Газы, погибли по меньшей мере 12 человек.
Израильская армия опубликовала видеозапись наземных операций и авиаударов по сектору Газа, в том числе по мечети. ЦАХАЛ утверждает, что там был обнаружен "завод по производству оружия".
Один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания заявил, что они близки к заключению перемирия в секторе Газа — как и сделки по освобождению заложников, уверяет Белый дом.
В то же время, по словам родных заложников, высшие должностные лица Израиля на встрече с ними дали понять, что освобождение пленных для них не приоритетнее победы над ХАМАС.
По данным палестинских СМИ, накануне в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Нусейрат в Газе погибли не менее 17 человек.
Всего, как сообщает ХАМАС, с начала войны погибло более 13 тысяч палестинцев, включая более 5,5 тысяч детей.