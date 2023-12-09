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Кризис на заводе Continental в Венгрии: вместо местных – мигранты

Немецкий завод в Венгрии объявил об увольнении по меньшей мере 50 сотрудников. Их заменят мигранты из Индонезии на временных контрактах.
Немецкий завод в Венгрии объявил об увольнении по меньшей мере 50 сотрудников. Их заменят мигранты из Индонезии на временных контрактах. Авторское право Euronews
By Euronews
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Профсоюзы заявляют, что некоторые из уволенных сотрудников завода отвечали за обучение индонезийских рабочих, которыми их и заменили. Руководство обвиняют в стремлении увеличить долю иностранцев на временных контрактах, которым сложнее отстаивать свои интересы.

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Некоторые из них десятилетиями трудились на заводе Continental – немецкий производитель шин, автомобильной электроники и других комплектующих, объявил об увольнении 50 рабочих в городе Мако на юго-востоке Венгрии. 

Большой резонанс вызвал тот факт, что недавно компания наняла 200 временных рабочих из Индонезии.

Директор завода заявил, что эта мера, а также последовавший за ней план сокращений были необходимы.

"У нас самый низкий уровень безработицы в регионе, – отмечает Левенте Сюрсабо, директор завода Continental в Мако, – и мы не могли развиваться, поэтому нам пришлось обратиться к иностранной рабочей силе, чтобы просто удовлетворить спрос, возникший в результате бума в автомобильной промышленности. Подчёркиваю, это временное решение". 

Завод переживает трудные времена, поскольку в основном поставляет детали для дизельных и бензиновых автомобилей, а новых перспектив у него нет. Руководство также обвиняет один из профсоюзов, который организовал забастовку два года назад. Представители коллектива все претензии отвергают.

"Мы сейчас слышим, что компания в беде, что её будущее под угрозой. Раз так, то, по нашему мнению, руководство не должно было увольнять сотрудников в отместку за забастовку, чтобы их места достались 200 индонезийцам несколько месяцев спустя. Завод не должен был подписывать с ними двухлетний контракт", – говорит Габор Радикс, президент профсоюза работников резиновой промышленности.

Известное своей антимигрантской риторикой правительство Виктора Орбана смягчило условия найма иностранцев. Теперь в Будапеште обещают провести расследование и при необходимости поменять законы.

Дополнительные источники • перевод: Alexander Kazakevich

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