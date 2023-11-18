By Euronews

Украина и США проведут в декабре в Вашингтоне конференцию по военной промышленности - Киев стремится наладить выпуск собственного оружия с помощью совместных предприятий

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Украина и США проведут 6 и 7 декабря в Вашингтоне конференцию по военной промышленности. Она, как отмечается, должна стать "частью усилий США по значительному увеличению производства вооружений для поддержки борьбы Украины за свободу и безопасность". Ожидается, что в форуме примут участие крупнейшие игроки оборонной промышленности.

Киев стремится к партнерству и созданию совместных предприятий с иностранными производителями оружия, чтобы расширить возможности своей оборонной промышленности на фоне нехватки техники и, в первую очередь, боеприпасов.

Эксперты указывают, что с начала войны в секторе Газа поставки артиллерийских снарядов в Украину значительно сократились, поскольку американские запасы 155-мм гаубичных снарядов теперь перенаправляются в Израиль.

Две основные точки войны в Украине сегодня - битва за Авдеевку в Донецкой области и украинская операция на левом берегу Днепра в Херсонской. По данным Института изучения войны, российские войска продвинулись под Авдеевкой.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы закрепляются на занятых рубежах на левобережье Днепра.