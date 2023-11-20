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Русификация оккупированных регионов Украины

Кремль ускорил выдачу российских паспортов
Кремль ускорил выдачу российских паспортов Авторское право Alexei Alexandrov/Alexei Alexandrov
By Ирина ШелудковаEuronews и EBU's Investigative Journalism Network
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Журналисты Европейского вещательного союза попытались разобраться, как власти России уничтожают украинскую идентичность в оккупированных регионах.

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По данным Сети журналистских расследований Европейского вещательного союза (EBU), с момента незаконной аннексии оккупированных регионов Украины Россия систематически искореняет украинскую идентичность во всех ее аспектах. Русский является официальным языком всех органов государственной службы.

Кремль ускорил выдачу российских паспортов, без которых граждане сталкиваются с огромными проблемами в доступе к услугам, включая здравоохранение

Жители Херсона еще до освобождения города стали свидетелями именно такого процесса. 

"Задача россиян заключалась в том, чтобы исключить существование украинского государства здесь, в Херсонской области. И предположить, что здесь жили и живут жители "Новороссии", или "малороссы", как их тогда называли. И что люди, которые здесь живут, не имеют никакого отношения к украинскому Государству и украинской культуре и так далее", — говорит Александр Самойленко, глава Херсонского областного совета. 

Образование является неотъемлемым элементом программы русификации. В школе уроки ведутся на русском языке, а история преподается с точки зрения российского патриотизма.

Украинские учебники запрещены.

"По сути, учебник — это инструмент пропаганды. Это лишает украинских детей доступа к собственной культуре, собственной истории. И оно пытается превратить этих детей в образцовых граждан, какими хочет их видеть Россия", —  заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар. 

У международного сообщества практически нет беспрепятственного доступа к оккупированным регионам, поэтому трудно оценить истинное отношение местного населения к очевидному подавлению украинской идентичности. Но стремление России доминировать в культурном пространстве совершенно очевидно.

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