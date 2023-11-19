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Исландский вулкан: магма поднялась близко к поверхности – метеорологи

Гриндавик с высоты дрона, 16 ноября 2023 года.
Гриндавик с высоты дрона, 16 ноября 2023 года. Авторское право AP Photo/Bjorn Steinbekk
By Alexander Kazakevich
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Начало извержения на полуострове Рейкьянес по-прежнему остаётся самым вероятным сценарием.

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В исландском Гриндавике повсюду трещины и карстовые воронки. Учёные говорят, что прямо под рыбацким посёлком образовался магматический канал длиной около 15 км, который может вырваться на поверхность в любой момент.

Как сообщается радио RÚV, с полуночи здесь было зафиксировано более 400 мелких землетрясений. Под утро более сильные толчки отмечались в местечке Крисювик, к западу от озера Клейварватн. 

При этом сейсмическая активность и деформация почвы постепенно уменьшаются. Это может говорить о том, что магма уже поднялась высоко в земную кору, что увеличивает вероятность извержения.

По словам представителя полиции, в воскресенье жителям Гриндавика разрешено на короткое время вернуться в свои дома.

Премьер-министр Катрин Якобсдоттир утверждает, что "ни одна страна в мире не подготовлена к извержению вулканов лучше, чем Исландия",  добавляя, что правительство сейчас сосредоточено на обеспечении кровом жителей Гриндавика. 

Вулканическая система на полуострове Рейкьянес с 2021 года трижды извергалась, до этого она порядка 800 лет находилась в спящем состоянии.

Предыдущие извержения происходили в отдалённых долинах, не причиняя ущерба.

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