Исландский вулкан: магма поднялась близко к поверхности – метеорологи

Начало извержения на полуострове Рейкьянес по-прежнему остаётся самым вероятным сценарием.

РЕКЛАМА

В исландском Гриндавике повсюду трещины и карстовые воронки. Учёные говорят, что прямо под рыбацким посёлком образовался магматический канал длиной около 15 км, который может вырваться на поверхность в любой момент.

Как сообщается радио RÚV, с полуночи здесь было зафиксировано более 400 мелких землетрясений. Под утро более сильные толчки отмечались в местечке Крисювик, к западу от озера Клейварватн.

При этом сейсмическая активность и деформация почвы постепенно уменьшаются. Это может говорить о том, что магма уже поднялась высоко в земную кору, что увеличивает вероятность извержения.

По словам представителя полиции, в воскресенье жителям Гриндавика разрешено на короткое время вернуться в свои дома.

Премьер-министр Катрин Якобсдоттир утверждает, что "ни одна страна в мире не подготовлена к извержению вулканов лучше, чем Исландия", добавляя, что правительство сейчас сосредоточено на обеспечении кровом жителей Гриндавика.

Вулканическая система на полуострове Рейкьянес с 2021 года трижды извергалась, до этого она порядка 800 лет находилась в спящем состоянии.

Предыдущие извержения происходили в отдалённых долинах, не причиняя ущерба.