Израиль, ХАМАС и США "близки" к сделке по освобождению десятков заложников – Washington Post

Десятки женщин и детей, удерживаемых боевиками, могут быть освобождены в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях. Джо Байден призывает к будущему "воссоединению" Западного берега реки Иордан и сектора Газа под властью "обновлённой Палестинской автономии".

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Израиль, США и боевики ХАМАС достигли предварительной договорённости об освобождении десятков женщин и детей, находящихся в заложниках в секторе Газа, в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Однако и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и официальные лица в Вашингтоне заявили, что соглашение ещё не достигнуто.

Байден: Газой должна управлять Палестинская национальная администрация

В своей статье, опубликованной в том же издании Washington Post, Джо Байден заявил, что после конфликта окончания конфликта Палестинская автономия, управляющая Западным берегом реки Иордан, должна взять под свой контроль и сектор Газа.

"По мере того, как мы стремимся к миру, Газа и Западный берег должны быть воссоединены под единым управлением, под руководством обновлённой Палестинской автономии, в то время как мы продолжаем работать над вариантом создания двух государств", – написал президент США.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас неоднократно высказывался о том, что Газа является "неотъемлемой частью Палестины" и что его администрация может взять на себя управление этой территорией.

Нетаньяху, напротив, заявил, что ПНА в её нынешнем виде "не подходит" для этого.

Из своей резиденции в Рамаллахе Аббас обратился к властям США: "Чего ждёт Америка перед лицом продолжающегося геноцида против нашего народа в Газе? Разве пролития крови детей, женщин и стариков недостаточно, чтобы пробудить совесть всего мира?"

ХАМАС заявляет о более чем 80 погибших в Джебалии

Армия обороны Израиля расследует сообщения о смертоносном ударе по кварталу Джебалия в городе Газа.

Чиновники от ХАМАС утверждают, что "по меньшей мере 50 человек" погибли в результате израильского удара, нанесённого в субботу по школе ООН в лагере Джабалия, где укрываются перемещённые палестинцы, сообщает агентство "Франс Пресс".

В результате другого удара по лагерю, как заявили в Минздраве Газы, погибли 32 члена одной семьи.

Египет и Катар уже обвинили в произошедшем Израиль.

Согласно обновлённым данным, опубликованным ХАМАС, в результате бомбардировок сектора Газа погибли 12 300 палестинцев. Euronews не может проверить эти цифры.

ЦАХАЛ утверждает, что несколько школ в Газе используются в качестве тайников с оружием для группировок ХАМАС и Палестинский исламский джихад.

В субботу военные опубликовали кадры якобы обнаруженных РПГ и артиллерийских мин на территории детского сада и начальной школы на севере анклава.

"В детских садах должны храниться игрушки, а не смертоносное оружие", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.