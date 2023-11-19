EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Израиль, ХАМАС и США "близки" к сделке по освобождению десятков заложников – Washington Post

На кадрах видеозаписи AFPTV видно, как израильский бронетранспортёр проезжает мимо палестинцев, покидающих город Газа пешком на фоне продолжающихся боёв, 18 ноября 2023 года.
На кадрах видеозаписи AFPTV видно, как израильский бронетранспортёр проезжает мимо палестинцев, покидающих город Газа пешком на фоне продолжающихся боёв, 18 ноября 2023 года. Авторское право BELAL AL SABBAGH/AFP or licensors
By Alexander Kazakevich
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Десятки женщин и детей, удерживаемых боевиками, могут быть освобождены в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях. Джо Байден призывает к будущему "воссоединению" Западного берега реки Иордан и сектора Газа под властью "обновлённой Палестинской автономии".

РЕКЛАМА

Израиль, США и боевики ХАМАС достигли предварительной договорённости об освобождении десятков женщин и детей, находящихся в заложниках в секторе Газа, в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Однако и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и официальные лица в Вашингтоне заявили, что соглашение ещё не достигнуто.

Байден: Газой должна управлять Палестинская национальная администрация

В своей статье, опубликованной в том же издании Washington Post, Джо Байден заявил, что после конфликта окончания конфликта Палестинская автономия, управляющая Западным берегом реки Иордан, должна взять под свой контроль и сектор Газа.

"По мере того, как мы стремимся к миру, Газа и Западный берег должны быть воссоединены под единым управлением, под руководством обновлённой Палестинской автономии, в то время как мы продолжаем работать над вариантом создания двух государств", – написал президент США.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас неоднократно высказывался о том, что Газа является "неотъемлемой частью Палестины" и что его администрация может взять на себя управление этой территорией.

Нетаньяху, напротив, заявил, что ПНА в её нынешнем виде "не подходит" для этого.

Из своей резиденции в Рамаллахе Аббас обратился к властям США: "Чего ждёт Америка перед лицом продолжающегося геноцида против нашего народа в Газе? Разве пролития крови детей, женщин и стариков недостаточно, чтобы пробудить совесть всего мира?"

ХАМАС заявляет о более чем 80 погибших в Джебалии

Армия обороны Израиля расследует сообщения о смертоносном ударе по кварталу Джебалия в городе Газа. 

Чиновники от ХАМАС утверждают, что "по меньшей мере 50 человек" погибли в результате израильского удара, нанесённого в субботу по школе ООН в лагере Джабалия, где укрываются перемещённые палестинцы, сообщает агентство "Франс Пресс".

В результате другого удара по лагерю, как заявили в Минздраве Газы, погибли 32 члена одной семьи.

Египет и Катар уже обвинили в произошедшем Израиль.

Согласно обновлённым данным, опубликованным ХАМАС, в результате бомбардировок сектора Газа погибли 12 300 палестинцев. Euronews не может проверить эти цифры.

ЦАХАЛ утверждает, что несколько школ в Газе используются в качестве тайников с оружием для группировок ХАМАС и Палестинский исламский джихад. 

В субботу военные опубликовали кадры якобы обнаруженных РПГ и артиллерийских мин на территории детского сада и начальной школы на севере анклава.

"В детских садах должны храниться игрушки, а не смертоносное оружие", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Израиль-ХАМАС: на акциях протеста потребовали прекращения огня

Врачи и пациенты больницы "Аш-Шифа" эвакуировались

БАПОР прекращает доставку помощи в Газу

жертвы Махмуд Аббас Израиль Джо Байден захват заложников Война Израиля с ХАМАС