БАПОР прекращает доставку помощи в Газу

By Euronews

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам прекращает доставку продовольствия и товаров в Газу из-за отсутствия топлива и коммуникаций

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Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам объявило, что больше не может доставлять продовольствие и товары в Газу по своим каналам, поскольку из-за нового отключения связи не может координировать поставки и найти топливо для них. По словам пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, на КПП Рафах скопился груз помощи, но забрать его не удается, поскольку в распоряжении агентства нет грузовых автомобилей.

Джульетт Тума, директор по коммуникациям БАПОР:"Мы не располагаем самой свежей информацией об общей ситуации в Газе из-за проблем с телекоммуникационной сетью. Когда это происходит, мы оказываемся полностью лишены связи с персоналом в секторе Газа. Подавляющее большинство наших сотрудников не могут общаться с нами, когда это происходит".

Тем временем израильская армия продолжает расширять наземные операции против ХАМАС и его филиалов в различных районах сектора, ведя поиск и уничтожая заводы по производству оружия и возможные точки запуска ракет, поскольку, несмотря на все разрушения, боевики продолжают запускать ракеты в сторону Израиля.