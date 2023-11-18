Израиль-ХАМАС: на акциях протеста потребовали прекращения огня

By Euronews

Тысячи людей вышли на акции протеста по всему миру. Они потребовали прекращения огня в Газе и возвращения израильских заложников.

РЕКЛАМА

Члены семей израильских заложников, которых в Газе удерживают палестинские боевики, пешком прошли из Тель-Авива до Иерусалима. После пяти дней пути, стоя у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, они потребовали от правительства сделать всё возможное, чтобы вернуть пленников домой.

Акция протеста прошла и в Тель-Авиве: десятки манифестантов выступили за прекращение огня в Газе — в обмен на возвращение заложников.

А в Тегеране на организованный властями митинг вышли тысячи иранцев: некоторые из них несли в руках пустые черные мешки — как напоминание о детях, погибших в результате израильских ударов по Газе.

В ирландском Дублине протестующие выходят на улицы шестую субботу подряд: они требуют немедленного перемирия в Газе, а также призывают правительство ввести санкции против Израиля.

Другие европейские города не стали исключением. Так в Париже на организованную пропалестинскими организациями и партиями левого толка акцию протеста с требованиями прекращения огня в анклаве вышли несколько тысяч человек.

Одновременно с этим на митинг в столице Франции собрались пережившие нацизм евреи и молодые еврейские активисты. У мемориала жертвам Холокоста они осудили усилившийся в обществе из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке антисемитизм.