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Обрушение жилого дома в Астрахани: в одной из квартир снесли несущие стены

Два подъезда обрушились в жилом 5-этажном доме в Астрахани
Два подъезда обрушились в жилом 5-этажном доме в Астрахани Авторское право AP/Russian Emergency Ministry Press Service
By Euronews
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Один человек погиб, несколько считаются пропавшими без вести. По версии следователей, в квартире на 1-ом этаже был проведен несанкционированный капитальный ремонт

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На юге Астрахани произошло обрушение двух подъездов 5-этажного жилого дома. Из-под завалов извлечено тело 84-летней женщины.

Поисково-спасательная операция продолжается. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Количество пострадавших "уточняется".

Всего обрушилось или повреждено 20 квартир.

По словам очевидцев, за несколько часов до инцидента на фасаде здания появилась крупная трещина.

Большинство жителей удалось эвакуировать до обрушения.

По предварительному заключению следователей, в одной из квартир проводили несанкционированный капитальный ремонт и повредили несущую стену.

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