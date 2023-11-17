Обрушение жилого дома в Астрахани: в одной из квартир снесли несущие стены

Два подъезда обрушились в жилом 5-этажном доме в Астрахани - Авторское право AP/Russian Emergency Ministry Press Service

Два подъезда обрушились в жилом 5-этажном доме в Астрахани - Авторское право AP/Russian Emergency Ministry Press Service

By Euronews

Один человек погиб, несколько считаются пропавшими без вести. По версии следователей, в квартире на 1-ом этаже был проведен несанкционированный капитальный ремонт