"Бетонный скандал" в Англии: более 150 школ частично или полностью закрыты из-за риска обрушения

By Euronews

Тучи сгущаются над премьер-министром Риши Сунаком. Его и его правительство обвиняют в бездействии, в то время как сотни школ, при строительстве которых использовался армированный бетон, представляют угрозу безопасности учащимся. И их проверка не была проведена до начала учебного года.

Британские власти приказали более чем 150 школам закрыть часть или все свои здания из-за разрушающегося бетона. И все это в начале учебного года.

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Армированный автоклавный газобетон широко использовался в Великобритании при строительстве зданий малой этажности в 1950–1990-е годы.

Его использовали как более дешевую и легкую альтернативу обычному железобетону. При этом срок службы материала составляет от 30 до 40 лет.

Премьер-министр Риши Сунак был вынужден оправдываться за непринятие его правительством своевременных мер в связи с риском безопасности.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:

— Новая информация появилась сравнительно недавно, и важно, что, как только она появилась, правительство приняло меры как можно быстрее. Конечно, я понимаю, что время поджимает, но я хочу дать людям представление о масштабах того, с чем мы сталкиваемся. В Англии насчитывается около 22 000 школ. И важно знать, что мы ожидаем, что 95% этих школ не будут затронуты этой проблемой.

При этом Сунака обвиняют в значительном сокращении финансирования программы восстановления английских школ в 2021 году, когда тот возглавлял Минфин.

"Я считаю, что это совершенно и абсолютно неправильно. На самом деле, одним из первых моих шагов на посту канцлера было объявление о новой 10-летней программе реконструкции 500 школ. Это означает, что примерно 50 школ в год будут ремонтироваться или перестраиваться, и если вы посмотрите на то, что мы делали в течение предыдущего десятилетия, то это полностью соответствует тому, что мы всегда делали - около 50 школ в год, отремонтированных или перестроенных", — отметил премьер.

Теперь администрации школ в срочном порядке вынуждены искать способы размещения учащихся, причем часть из них, как ожидается, вернутся к онлайн-обучению, которое использовалось во время пандемии COVID-19.