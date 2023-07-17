В пригороде Неаполя обрушился жилой дом

Euronews

Трехэтажный жилой дом обрушился в пригороде Неаполя, городе Торре-дель-Греко. Спасатели извлекли из-под завалов троих человек.

В пригороде Неаполя Торре-дель-Греко обрушилась часть трехэтажного жилого дома. Спасатели извлекли из-под завалов трех человек, которые получили травмы и были доставлены в больницу.

Сейчас ищут тех, кто может до сих пор оставаться под обломками. Для этого используют специально обученных собак.

Известно, что в доме, который называют "ветхим", жили пять семей, но сколько человек находились в здании и рядом с ним в момент обрушения — неясно.

За спасательной операцией лично следит премьер-министр Италии Джорджа Мелони.