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В пригороде Неаполя обрушился жилой дом

Обломки дома в Торре-дель-Греко, Италия
Обломки дома в Торре-дель-Греко, Италия Авторское право AP/AP
 Euronews

Трехэтажный жилой дом обрушился в пригороде Неаполя, городе Торре-дель-Греко. Спасатели извлекли из-под завалов троих человек.

В пригороде Неаполя Торре-дель-Греко обрушилась часть трехэтажного жилого дома. Спасатели извлекли из-под завалов трех человек, которые получили травмы и были доставлены в больницу.

Сейчас ищут тех, кто может до сих пор оставаться под обломками. Для этого используют специально обученных собак.

Известно, что в доме, который называют "ветхим", жили пять семей, но сколько человек находились в здании и рядом с ним в момент обрушения — неясно. 

За спасательной операцией лично следит премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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