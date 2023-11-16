Мелони хочет, чтобы премьер-министра Италии выбирали напрямую

Джорджа Мелони хочет ввести прямые выборы премьера. Для правящей коалиции это гарантия стабильности, для оппозиции – авторитарный дрейф. Реформу могут вынести на референдум.

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Для Джорджи Мелони это "мать всех реформ". Спустя год после прихода к власти лидер партии "Братья Италии" намерена выполнить своё главное предвыборное обещание – предоставить итальянцам возможность напрямую избирать премьер-министра.

Заявленная цель – упрочить исполнительную власть, чтобы больше походить на такие страны, как Франция или Германия. За 75 лет существования республики на Апеннинах сменились почти 70 правительств.

Законопроект уже одобрен Советом министров, теперь конституционную реформу представят на рассмотрение обеих палат парламента. Если текст не будет принят большинством в две трети голосов, его вынесут на референдум.

Из Рима передаёт корреспондент Джорджа Орланди: "Путь реформы Мелони тернист, пока законопроект вызывает много вопросов. Ещё рано говорить о том, сможет ли премьер рассчитывать на твёрдое большинство, чтобы избежать референдума. И что будет с Мелони, если она проиграет эту битву? Почти 10 лет назад тогдашний глава правительства Маттео Ренци провалил референдум по пакету конституционных реформ*, что привело к его внезапной отставке".

"Мелони будет нелегко, потому что предложенная реформа не встретила теплого приёма не только у оппозиции, но и у правящей коалиции. На обсуждение законопроекта может уйти полтора года", – отмечает Раффаэле Бифулько, доцент кафедры конституционного права Свободного международного университета социальных исследований (Luiss).

Согласно последним опросам, большинство итальянцев выступают за перемены, и если конституционная реформа будет одобрена, это станет большой победой для Мелони.

"Успех реформы не только укрепит лидерство Джорджи Мелони, но и станет сигналом для Европы и всего мира о том, что Италия стремится к большей политической стабильности", – считает Бифулько.

Премьер Италии надеется добиться успеха там, где её предшественники потерпели неудачу.

Обозреватели отмечают, что принятие поправок не обернётся полной сменой политического режима. Председатель Совета по-прежнему не сможет назначать министров самостоятельно, равно как и распускать парламент. Это останется прерогативой главы государства – президента республики.

*Ренци ратовал за сокращение числа народных избранников и превращение Сената Республики в "Сенат регионов" – Euronews.