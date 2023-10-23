Рейтинги правительства Джорджи Мелони в Италии остаются высокими и стабильными.

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Чего добилась Джорджа Мелони за год с момента вступления в должность?

Некоторые из ее политических обещаний до сих пор не выполнены, главное из них — ограничение нелегальной миграции. В одном из недавних интервью она сама признала это, сказав: "Результаты оказались не такими, как мы ожидали". Ее план с требованиями к Тунису усилить пограничный контроль в обмен на финансирование ЕС пока провалился.

К тому же многие итальянцы считают, что было сделано слишком мало, чтобы решить проблемы безработицы и инфляции.

Однако, по мнению аналитиков, если посмотреть на Джорджу Мелони в течение года работы на посту премьера Италии, главным окажется не столько то, чего она добилась или не добилась, а то, насколько она изменилась как политический лидер, чтобы адаптироваться к сложным условиям в последние 12 месяцев.

Из националиста и евроскептика она превратилась в одного из ближайших союзников Брюсселя. Она поддержала помощь НАТО Украине, установила более тесные связи с президентом США Джо Байденом.

_"Она управляет страной новым способом, который еще не был как следует проанализирован. Частично она является публичным националистическим лидером, но часто молчит из-за большого объема работы. Она определенно выглядит менее агрессивной и более опытной, _чем традиционные лидеры-популисты", — считает профессор истории Университета Луис в Риме Лоренцо Кастеллани.

Рейтинги правительства Мелони остаются высокими и стабильными. Вероятно, она сможет остаться в кресле премьер-министра как минимум до конца своего срока, считают аналитики.

_"Италия пережила десять лет политической нестабильности, поэтому после победы правоцентристской коалиции мы вернулись к двусторонней политической системе с однородным большинством в парламенте. Мелони воспользовалась обстоятельствами, и ей повезло. Во-первых, Маттео Сальвини сейчас гораздо слабее, чем раньше, и не может угрожать ее лидерству. А смерть Сильвио Берлускони создала _вакуум внутри партии "Вперед, Италия!"", — продолжает Лоренцо Кастеллани.

Многие итальянцы видят в Мелони стабильность — особенно во время войн в Украине и на Ближнем Востоке.