Популистов не остановить - соратники премьер-министра утверждают, что беднейшие регионы Италии догонят и перегонят ведущие экономики еврозоны

Политическая партия премьер-министра Италии Джорджи Мелони заявила, что юг Италии станет богаче, чем две крупнейшие экономики Европейского Союза.

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В понедельник партия "Братья Италии" написала в X (Twitter), что ВВП южной Италии, который измеряет общую стоимость товаров и услуг, произведенных в экономике, "превысит ВВП Франции и Германии", разместив фотографию премьер-министра с надписью "шедевр Мелони".

Партия сослалась на данные итальянской Ассоциации ремесленников и малых предприятий, не приведя никаких дополнительных доказательств.

Этот "исторический факт" заставит замолчать недоброжелателей, отмечалось в сообщении.

Через несколько часов после публикации твит был удален из X.

Это вызвало насмешки со стороны некоторых пользователей социальных сетей, а один из них предположил, что сообщение было сделано с пародийного аккаунта.

Этот твит был удален через несколько часов после публикации Euronews

Экономика юга Италии, где глубоко укоренились такие проблемы, как неэффективное управление, организованная преступность и бедность, уже давно отстает в развитии от севера страны, не говоря уже о Франции и Германии.

По данным экономических аналитиков CEIC, в 2017 году ВВП на душу населения на юге страны составил 18 512 евро. Этот показатель был гораздо ниже, чем во Франции (35 442 евро) и Германии (40 929 евро), хотя и в этих странах существуют значительные региональные различия.

Экономический разрыв между севером и югом Италии приводит к резкому неравенству. По данным официальной сети служб занятости Евросоюза (EURES), промышленная деятельность сосредоточена на севере страны, а на юге население занято в сельском хозяйстве и туризме.

По данным ЕС, в прошлом году уровень безработицы в южных регионах Кампании и Сицилии составил 17,1% и 16,6% соответственно, в то время как в северной Ломбардии - 4,9%.

Европейская экономика сейчас испытывает трудности на фоне упрямо высокой инфляции, вызванной войной на Украине и изменением климата.

Мелони оказалась под политическим давлением после неожиданного заявления о том, что во втором квартале 2023 г. экономика страны сократилась на 0,3%, что противоречит более оптимистичным прогнозам большинства аналитиков.

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В то же время в целом по еврозоне был зафиксирован рост на 0,3%.

Сокращение программы помощи малоимущим, о которой получателям сообщалось по смс, и неудачный план налогообложения банков также сильно ударили по правым.

Мелони и ее партия "Братья Италии" утверждают, что их спорное решение о замене существующей схемы поддержки доходов малообеспеченных семей более жесткой альтернативой приведет к росту экономики, хотя пока этого не видно.

По последним оценкам Еврокомиссии, ВВП Италии в текущем году все еще будет расти на 1,2% - и это гораздо выше, чем 0,7% во Франции и 0,2% в Германии.

Однако ситуация может измениться.

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Мелони ранее заявляла, что этот прогноз доказывает "эффективность" экономической политики ее правого коалиционного правительства.

Однако бывший премьер-министр Джузеппе Конте обвинил свою преемницу в организации "экономической катастрофы".

"Дело не в экономическом спаде или невезении, это результат вопиющей неспособности этого правительства управлять экономическими процессами и стимулировать инвестиции", - цитирует FT депутата от оппозиционной Демократической партии Убальдо Пагано, отреагировавшего на неутешительные данные о росте экономики Италии в начале августа.

Министерство финансов Италии возложило ответственность за плохие экономические показатели на внешние факторы - в частности, решение Европейского центрального банка о повышении процентных ставок.