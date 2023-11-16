ЦАХАЛ нашёл следы ХАМАС в "Аш-Шифе"

ЦАХАЛ продолжает операцию в больнице "Аш-Шифа" и утверждает, что обнаружил следы ХАМАС внутри. В Газу впервые с начала войны доставлено топливо
Израиль уже вторую ночь продолжает операцию в больнице "Аш-Шифа" в Газе, опубликовав несколько видеозаписей, на которых утверждается, что внутри было обнаружено оружие и военное оборудование ХАМАС.
Однако критика штурма медицинского комплекса нарастает.
Также были сделаны кадры, на которых видно, как военнослужащие ЦАХАЛ доставляют в больницу медицинские препараты и детское питание.
Израиль настаивает на том, что он провел "целенаправленную и высокоточную операцию против ХАМАС", который, по мнению военных, использовал больницу в качестве командного пункта. ХАМАС эти обвинения отвергает.
В то же время ВОЗ утверждает, что больница не должна рассматриваться как театр военных действий.
Между тем впервые с начала войны на территорию Газы было доставлено топливо, предназначенное для распределения гумпомощи. Автоцистерны прибыли из Египта в южную часть сектора через пограничный пункт "Рафах".
Одновременно на дипломатическом фронте произошел прорыв: СБ ООН одобрил резолюцию, призывающую к "длительным гуманитарным паузам и коридорам" в охваченной войной Газе.
Это произошло с пятой попытки после нескольких недель трудных переговоров.
При этом предложенная Россией поправка с призывом к установлению перемирия была отклонена.