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ЦАХАЛ: в "Аш-Шифе" обнаружен командный центр боевиков

Операция ЦАХАЛ в секторе Газа
Операция ЦАХАЛ в секторе Газа Авторское право Israel Defense Forces/AP
By Ирина Шелудкова
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ХАМАС отрицает информацию Армии обороны Израиля. Жителей ряда районов на юге сектора Газа впервые призвали покинуть дома и направиться в укрытия.

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Армия обороны Израиля утверждает, что на территории больница "Аш-Шифа" обнаружены оперативный командный центр ХАМАС, оружие и технологическое оборудование. Министерство здравоохранения под управлением ХАМАС это отрицает.

Координатор совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не давали своего одобрения на атаки на больницы с воздуха, но Израиль не предупреждает Вашингтон о своих операциях. Накануне Кирби сообщил , что по данным американской разведки ХАМАС использует эту больницу в качестве командного центра. 

По данным палестинской стороны, жертвами израильской операции в секторе Газа стали более 11 500 человек, утверждается, что большая часть из них — женщины и дети. Эти данные невозможно проверить в условиях войны. В Израиле подчеркивают, что неизвестно, какой процент этой цифры составляют убитые боевики. 

Израильские СМИ сообщают о прорыве в переговорах между Израилем, Катаром и ХАМАС об освобождении 50 заложников в обмен не временное прекращение огня. Официального подтверждения этой информации нет. С 7 октября  были отпущены только четыре заложника. 

В сектор Газа из Египта в среду были пропущены несколько грузовиков с горючим для структур ООН. 

В среду вечером армия обороны Израиля впервые призвала жителей ряда районов на юге сектора Газа немедленно покинуть свои дома и направиться в укрытия.

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