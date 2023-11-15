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На Западном берегу участились израильские вторжения

Израильский рейд на палестинский город Тулькарм, Западный берег, 14 ноября 2023 г.
Израильский рейд на палестинский город Тулькарм, Западный берег, 14 ноября 2023 г. Авторское право Bernat Armangue/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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На Западном берегу Иордана участились вторжения израильской армии и удары по вновь созданным лагерям беженцев, отмечает Министерство здравоохранения Палестины, растёт число погибших. С 7 октября на этой части палестинских территорий, оккупированных Израилем, были убиты более 190 палестинцев.

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На Западном берегу Иордана участились вторжения израильской армии и удары по вновь созданным лагерям беженцев, отмечает Министерство здравоохранения Палестины, растёт число погибших.

С 7 октября на этой части палестинских территорий, оккупированных Израилем в течение 56 лет и где поселения с каждым годом расширяются, были убиты более 190 палестинцев. По мнению Ияда Хаддада из израильской неправительственной организации "Бецелем",  участившиеся случаи гибели палестинцев от пуль доказывают, что "у израильской армии и поселенцев теперь на Западном берегу развязаны руки" на фоне войны Израиля с ХАМАС в Секторе Газа.

Неделю назад при нападении на израильскую женщину-полицейского в Иерусалиме, сделавший это палестинец был застрелен. Министр национальной безопасности Израиля заявил тогда: "Нулевая терпимость: если есть сомнения, никаких сомнений".

По данным Министерства здравоохранения, только в понедельник израильские военные убили восемь палестинцев. Первый, 66-летний водитель такси, был застрелен утром в Хевроне, на юге Западного берега. Израильская армия заверяет, что ведёт расследование. В Хевроне свидетели уверяют, что застреленный мужчина не участвовал в насилии.

Жизнь в условиях участившихся израильских рейдов, Тулькарм, 14 ноября 2023 г.
Жизнь в условиях участившихся израильских рейдов, Тулькарм, 14 ноября 2023 г.Majdi Mohammed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

В Тулькарме, на севере, семь палестинцев были убиты в ходе очередной операции израильской армии. По данным того же источника, во вторник утром недалеко от Хеврона был убит еще один палестинец.

Израильские военные заявили агентству Франс Пресс, что операции - ответ на "значительное увеличение числа террористических атак" на Западном берегу".

Так, в четверг она объявила, что арестовала "более 20 разыскиваемых подозреваемых", в том числе двух боевиков "Исламского джихада", сражающихся на стороне ХАМАС в Газе, которые "стреляли" по ее солдатам в Дженине на севере Западного берега.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, в результате этого рейда погибли 14 человек, что стало самой смертоносной израильской операцией на Западном берегу с по крайней мере 2005 года, когда ООН начала подсчет палестинцев, убитых в результате израильских вторжений на палестинскую территорию.

В больнице Дженина доктор Педро Серрано из организации "Врачи без границ"(MSF) рассказывает, что "большинство прибывших пациентов получили огнестрельные ранения в живот и ноги".

26 октября 17-летний Сайед Хомейдат был убит в лагере беженцев Джалазоне, к северу от Рамаллаха, выстрелом израильского солдата с расстояния не менее 100 метров, по данным НПО "аль-Хак" и "Бецелем", а также свидетелей, с которыми встретилось агентство Франс Пресс.

По словам этих очевидцев, военные перекрыли дорогу, отделяющую лагерь от поселения недалеко от Бет-Эля, чтобы отремонтировать разделяющую их стену. Молодые люди бросали камни в солдат, но Сайед, как они уверяют, держался на расстоянии и не участвовал в этих насильственных действиях.

По словам Омрана Аль-речка из Палестинской неправительственной организации "Аль-Хак","совершенно очевидно ( ... ), что израильские солдаты стреляют на поражение, даже если им не угрожает опасность".

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