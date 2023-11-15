На Западном берегу участились израильские вторжения

By Euronews

На Западном берегу Иордана участились вторжения израильской армии и удары по вновь созданным лагерям беженцев, отмечает Министерство здравоохранения Палестины, растёт число погибших. С 7 октября на этой части палестинских территорий, оккупированных Израилем, были убиты более 190 палестинцев.

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На Западном берегу Иордана участились вторжения израильской армии и удары по вновь созданным лагерям беженцев, отмечает Министерство здравоохранения Палестины, растёт число погибших.

С 7 октября на этой части палестинских территорий, оккупированных Израилем в течение 56 лет и где поселения с каждым годом расширяются, были убиты более 190 палестинцев. По мнению Ияда Хаддада из израильской неправительственной организации "Бецелем", участившиеся случаи гибели палестинцев от пуль доказывают, что "у израильской армии и поселенцев теперь на Западном берегу развязаны руки" на фоне войны Израиля с ХАМАС в Секторе Газа.

Неделю назад при нападении на израильскую женщину-полицейского в Иерусалиме, сделавший это палестинец был застрелен. Министр национальной безопасности Израиля заявил тогда: "Нулевая терпимость: если есть сомнения, никаких сомнений".

По данным Министерства здравоохранения, только в понедельник израильские военные убили восемь палестинцев. Первый, 66-летний водитель такси, был застрелен утром в Хевроне, на юге Западного берега. Израильская армия заверяет, что ведёт расследование. В Хевроне свидетели уверяют, что застреленный мужчина не участвовал в насилии.

Жизнь в условиях участившихся израильских рейдов, Тулькарм, 14 ноября 2023 г. Majdi Mohammed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

В Тулькарме, на севере, семь палестинцев были убиты в ходе очередной операции израильской армии. По данным того же источника, во вторник утром недалеко от Хеврона был убит еще один палестинец.

Израильские военные заявили агентству Франс Пресс, что операции - ответ на "значительное увеличение числа террористических атак" на Западном берегу".

Так, в четверг она объявила, что арестовала "более 20 разыскиваемых подозреваемых", в том числе двух боевиков "Исламского джихада", сражающихся на стороне ХАМАС в Газе, которые "стреляли" по ее солдатам в Дженине на севере Западного берега.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, в результате этого рейда погибли 14 человек, что стало самой смертоносной израильской операцией на Западном берегу с по крайней мере 2005 года, когда ООН начала подсчет палестинцев, убитых в результате израильских вторжений на палестинскую территорию.

В больнице Дженина доктор Педро Серрано из организации "Врачи без границ"(MSF) рассказывает, что "большинство прибывших пациентов получили огнестрельные ранения в живот и ноги".

26 октября 17-летний Сайед Хомейдат был убит в лагере беженцев Джалазоне, к северу от Рамаллаха, выстрелом израильского солдата с расстояния не менее 100 метров, по данным НПО "аль-Хак" и "Бецелем", а также свидетелей, с которыми встретилось агентство Франс Пресс.

По словам этих очевидцев, военные перекрыли дорогу, отделяющую лагерь от поселения недалеко от Бет-Эля, чтобы отремонтировать разделяющую их стену. Молодые люди бросали камни в солдат, но Сайед, как они уверяют, держался на расстоянии и не участвовал в этих насильственных действиях.

По словам Омрана Аль-речка из Палестинской неправительственной организации "Аль-Хак","совершенно очевидно ( ... ), что израильские солдаты стреляют на поражение, даже если им не угрожает опасность".