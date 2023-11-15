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Встреча лидеров США и Китая в Сан-Франциско

Встреча двух лидеров
Встреча двух лидеров Авторское право Doug Mills/New York Times
By Ирина Шелудкова
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Байден заявил, что соперничество двух стран не должно привести к конфликту.

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились и пожали друг другу руки в Сан-Франциско перед началом саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

По словам американского лидера, США и Китай должны убедиться, что соперничество двух стран не приведет к конфликту. 

В Белом доме сообщили, что цель встречи — восстановить каналы связи между военными.

В прошлом году Пекин разорвал военные контакты с США после того, как тогдашняя спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань.

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