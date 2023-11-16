"Продуктивная дискуссия": Байден и Си восстановят военные контакты

Переговоры президента США и председателя КНР состоялись после нескольких месяцев трений на фоне торговых споров и разногласий по Тайваню.

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США и Китай договорились восстановить военные контакты на высшем уровне и принять меры по противодействию наркотрафику и ограничению производства опиоида фентанила – таковы ожидаемые итоги первой за год личной встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Как отмечали обозреватели, цель переговоров президента США и председателя КНР на полях саммита АТЭС в Калифорнии – снять опасения по поводу того, что две державы могут пойти на открытый конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе.

"В ближайшие месяцы мы собираемся поддерживать дипломатию на самом высоком уровне с КНР, держать открытыми каналы связи, в том числе с председателем Си. Мы договорились брать телефонную трубку: каждый из нас может позвонить напрямую и будет услышан", – заявил журналистам американский лидер.

Китайские официальные СМИ сообщили, что Си призвал Вашингтон "отказаться от политики подавления или сдерживания". Он также призвал США прекратить вооружать Тайвань и поддержать "мирное воссоединение" Китая, которое, по его словам, "невозможно остановить".

"Я также подчеркнул важность мира и стабильности в Тайваньском проливе", –отметил Байден.

"Совершенно ясно, что мы возражаем против нерыночных экономических методов Пекина, которые ставят в невыгодное положение американский бизнес и рабочих.Я продолжу заниматься этими вопросами", – добавил он.

Глава Белого дома назвал встречу "одной из самых продуктивных за всё время". Но это не помешало Джо Байдену во время общения с журналистами повторить свои предыдущие высказывания о том, что он считает китайского лидера "диктатором".