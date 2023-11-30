Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

By euronews

Известный политик скончался в своем доме в Коннектикуте

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"Доктор Генри Киссинджер умер сегодня в своем доме в Коннектикуте... У Киссинджера осталась жена Нэнси Магиннес Киссинджер, с которой они прожили почти 50 лет", - говорится в заявлении организация Kissinger Associates.

Высокопоставленный дипломат, ставший гражданином США в 1943 году, Киссинджер работал во время администраций Никсона и Форда. После ухода с поста в 1977 году оставался значимой фигурой в американской политике и на международной арене.

Генри Киссинджер (полное имя - Генри Альфред Киссинджер, имя при рождении - Хайнц Альфред Киссингер) родился 27 мая 1923 года в баварском городе Фюрт в Германии в еврейской семье. Его отец был школьным учителем, мать - домохозяйкой. В 1938 году они эмигрировали в США, все их родственники, оставшиеся в Германии, погибли во время Холокоста.

Известный своими толстыми очками и сильным акцентом, он был "гроссмейстером дипломатии", когда США выводили войска из Вьетнама и преодолевали барьеры в отношениях с Китаем.

В качестве эксперта по вопросам безопасности Киссинджер работал в правительственных структурах при президентах Дуайте Эйзенхауэре (1953-1961), Джоне Кеннеди (1961-1963) и Линдоне Джонсоне (1963-1969). В 1961-1962 годах он был консультантом в Совете нацбезопасности США. В 1961-1968 годах сотрудничал с Агентством по разоружению и контролю над вооружениями.

В начале 1970-х годов его "челночная дипломатия" привела к подписанию двух соглашений о разъединении израильских и египетских войск на Синайском полуострове. Еще один важнейший документ, разработанный при его участии, - Хельсинкский заключительный акт 1975 года, закрепивший принципы мирного сосуществования государств с различным общественным строем.

Удостоен Нобелевской премии мира.