EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Дэвид Кэмерон прибыл в Киев

Дэвид Кэмерон встретился с Владимиром Зеленским через 3 дня после своего назначения.
Дэвид Кэмерон встретился с Владимиром Зеленским через 3 дня после своего назначения. Авторское право Ukrainian Presidential Press Office via AP
By Alexander Kazakevich
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Не забывать Украину, несмотря на войну на Ближнем Востоке, – новый глава МИД Британии пообещал Киеву поддержку.

РЕКЛАМА

Дэвид Кэмерон, неожиданно вернувшийся в политику, выбрал Киев для своего первого рабочего визита за границу в качестве главы британской дипломатии. 

"Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Я благодарен Великобритании за поддержку", – написал в соцсетях Владимир Зеленский. 

Новый глава Форин-офиса пообещал, что Великобритания продолжит оказывать Украине "моральную, дипломатическую, экономическую, но, прежде всего, военную поддержку".

"Не только в этом году, но и в следующем году. Столько, сколько потребуется", – добавил он.

Президент Украины подчеркнул, что на фоне войны на Ближнем Востоке мир не так сильно сфокусирован на ситуации в Украине.

Лондон и Киев "полны решимости работать вместе на пути к победе", написал в бывшем Твиттере министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщается, Кэмерон пообещал помочь "избавить Чёрное море от российских угроз", а также "поддержать украинский экспорт".

Кэмерон стал третьим министром иностранных дел Великобритании с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года после Лиз Трасс и Джеймса Клеверли.

Новые жертвы обстрелов и перехват дронов

В Селидове Донецкой областиспасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в результате российского ракетного удара в ночь на среду. Аварийные работы на месте частично разрушенной жилой 4-этажки продолжаются.

В четверг воздушная тревога была объявлена в Херсонской области

"Российская армия наносит удары по Корабельному району Херсона", – сообщил в Телеграме глава региона Александр Прокудин.

По его информации, в результате обстрела погиб 68-летний мужчина, а 54-летняя женщина была доставлена в больницу с осколочными ранениями.

Военно-воздушные силы Украины заявили, что за ночь им удалось сбить одну крылатую ракету и 16 из 18 "шахедов". 

Власти Курской областисообщили об обстреле реактивными снарядами со стороны Украины. Несколько деревень остались без электричества. 

Министерство обороны РФ заявило, что сбило два украинских беспилотника в небе над Брянской области и ещё три –  вблизи побережья аннексированного Крыма, о жертвах или разрушениях не сообщается.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В США одобрен проект финансирования правительства без помощи Украине и Израилю

Евросоюзу трудно поставить Украине миллион единиц боеприпасов

Украина усиливает атаки на российский тыл

Давид Кэмерон Британия Владимир Зеленский Вторжение России в Украину