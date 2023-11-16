Дэвид Кэмерон прибыл в Киев

Не забывать Украину, несмотря на войну на Ближнем Востоке, – новый глава МИД Британии пообещал Киеву поддержку.

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Дэвид Кэмерон, неожиданно вернувшийся в политику, выбрал Киев для своего первого рабочего визита за границу в качестве главы британской дипломатии.

"Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Я благодарен Великобритании за поддержку", – написал в соцсетях Владимир Зеленский.

Новый глава Форин-офиса пообещал, что Великобритания продолжит оказывать Украине "моральную, дипломатическую, экономическую, но, прежде всего, военную поддержку".

"Не только в этом году, но и в следующем году. Столько, сколько потребуется", – добавил он.

Президент Украины подчеркнул, что на фоне войны на Ближнем Востоке мир не так сильно сфокусирован на ситуации в Украине.

Лондон и Киев "полны решимости работать вместе на пути к победе", написал в бывшем Твиттере министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщается, Кэмерон пообещал помочь "избавить Чёрное море от российских угроз", а также "поддержать украинский экспорт".

Кэмерон стал третьим министром иностранных дел Великобритании с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года после Лиз Трасс и Джеймса Клеверли.

Новые жертвы обстрелов и перехват дронов

В Селидове Донецкой областиспасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в результате российского ракетного удара в ночь на среду. Аварийные работы на месте частично разрушенной жилой 4-этажки продолжаются.

В четверг воздушная тревога была объявлена в Херсонской области.

"Российская армия наносит удары по Корабельному району Херсона", – сообщил в Телеграме глава региона Александр Прокудин.

По его информации, в результате обстрела погиб 68-летний мужчина, а 54-летняя женщина была доставлена в больницу с осколочными ранениями.

Военно-воздушные силы Украины заявили, что за ночь им удалось сбить одну крылатую ракету и 16 из 18 "шахедов".

Власти Курской областисообщили об обстреле реактивными снарядами со стороны Украины. Несколько деревень остались без электричества.

Министерство обороны РФ заявило, что сбило два украинских беспилотника в небе над Брянской области и ещё три – вблизи побережья аннексированного Крыма, о жертвах или разрушениях не сообщается.