США: республиканцы критикуют бюджетный план президента Джо Байдена

Республиканцы заявили, что у бюджетного плана Джо Байдена на 2024 год нет шансов на получение одобрения в Конгрессе.

Президент США представил проект федерального бюджета с дефицитом почти в 2 триллиона долларов на фоне рекордного госдолга страны в 31 триллион долларов. В проекте предусмотрены государственные расходы на сумму в 6,8 триллионов долларов.

"Настало время завершить работу и закрепить наш амбициозный прогресс новыми инвестициями в будущее Америки", - Джо Байден, президент США.

Республиканцы резко критикуют рост расходов, заявляя, что они вышли из-под контроля, и отдельные программы должны быть резко урезаны или упразднены.

Байден, в частности, призвал увеличить финансирование для противодействия экономическому и военному влиянию Китая, повысить расходы на здравоохранение для молодых и пожилых американцев.