By Euronews

Израильские войска вошли в больницу "Аш-Шифа" в Газе и проводят операцию против ХАМАС. США подтвердили, что боевики используют госпиталь как прикрытие

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После длительного противостояния в ночь на среду израильские войска вошли в больницу "Аш-Шифа" в Газе.

Армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную операцию" против боевиков ХАМАС, несмотря на то, что в больнице находятся сотни пациентов, сотрудников и перемещенных лиц.

Несколькими часами ранее представитель Пентагона Джон Кирби поддержал заявления Израиля о том, что ХАМАС использует "Аш-Шифу" в качестве командного пункта, а гражданских — как живой щит.

Я могу подтвердить, что у нас есть информация о том, что ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" использовали некоторые больницы в секторе Газа, в том числе "Аш-Шифу", и туннели под ними для сокрытия и поддержки своих военных операций, а также для захвата заложников Джон Кирби координатор Совета нацбезопасности США

В течение дня минздрав Газы, находящийся под управлением ХАМАС, призвал к прекращению огня, чтобы эвакуировать три десятка недоношенных детей, оставшихся без инкубаторов.

После нескольких дней авиаударов по больнице в ней отключилось электричество, и снимки борющихся за жизнь младенцев вызвали обеспокоенность международного сообщества.

По данным ООН, 22 из 36 больниц Газы не работают из-за отсутствия топлива для генераторов, разрушений и боевых действий. В 14 оставшихся открытых медучреждений едва хватает материалов для проведения неотложных операций.

Я услышал звуки бомбежки и оказался в больнице. Это и есть те безопасные зоны, о которых они говорят. В Газе нет ни одной безопасной зоны, ни рынка, ни парка, ни школы, ни больницы Раед Бакер перемещенный палестинец

ХАМАС продолжает отрицать обвинения Израиля в том, что он использует больницы, в частности "Аш-Шифу", для сокрытия или поддержки своих военных операций, а также для удержания заложников.

Минздрав Газы заявил, что пригласил международные организации обследовать объект.