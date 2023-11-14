Иерусалим: голоса несогласных с войной замалчиваются

Корреспондент Euronews Шона Мюррей побывала в Иерусалиме.

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В Израиле, на фоне кровавой бойни, устроенной ХАМАС 7 октября, и ответного военного наступления Израиля в секторе Газа, последовало замалчивание голосов несогласных.

Израильские арабы говорят, что боятся быть арестованными, если их обвинят в высказываниях о войне, в том числе в лайках или обмене сообщениями на Facebook.

Критически настроенные израильтяне, в том числе преподаватели университетов, журналисты и политики, подвергаются преследованиям за высказывания.

Политик Аида Тума-Сулейман, осудившая жестокое нападение ХАМАС на израильтян, говорит, что ей не позволяют проявлять подобное сострадание к палестинцам в секторе Газа.

"Я больше не гуляю с внуками, потому что не хочу, чтобы кто-то знал, что они мои внуки. Существует огромное подстрекательство против любого, кто осмелится протестовать против этой войны или даже проявить хоть немного сочувствия к тому, что происходит в секторе Газа. Нам не разрешено даже плакать о палестинском ребенке, которого там убили", — говорит Аида Тума-Сулейман.

В феврале прошлого года министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир создал рабочую группу, призванную отслеживать разжигающие ненависть высказывания в адрес государства Израиль.

А в последние недели израильская судебная система оставила в силе заключение под стражу обвиняемых в нарушении закона; судьи говорят, что это необходимо, учитывая, что страна находится в "состоянии войны".

Араб Амир Бадран и еврей Итамар Авнери работают над совместным подходом к борьбе со страхом и ненавистью, которые серьезно обострились в отношениях между двумя общинами.

Амир Бадран: "Евреи и арабы напуганы, но арабам все еще угрожают. Многие молодые люди подвергаются арестам, и не только молодые люди, на самом деле они ничего такого не делали в социальных сетях. Если они поставят лайк или опубликут простую картинку, их сразу примут за террористов, за людей, поддерживающих ХАМАС".

Итамар Авнери: "Еврейский народ очень обеспокоен, он боится. Они очень-очень боятся, что в Газе идет война. Люди также обеспокоены тем, что между евреями и арабами в Израиле существует напряженность». Это очень естественно, но мы пытаемся снизить напряжен ность, мы пытаемся разрядить ситуацию и предотвратить вспышку насилия».

Представитель израильского правительства заявил Euronews: "Израиль отслеживает случаи подстрекательства и расследует каждый из них".