Си Цзиньпин прилетел в США восстанавливать отношения между странами

By Euronews

На полях саммита АТЭС в Сан-Франциско состоится долгожданная встреча лидеров США и КНР. Страны планируют улучшить изрядно подпортившиеся двусторонние отношения

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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско, где на полях форума АТЭС во второй раз за три года встретится с президентом Джо Байденом.

Это первая поездка китайского лидера в США за последние шесть лет.

И на нее эксперты возлагают большие надежды, полагая, что встреча двух лидеров поможет стабилизировать китайско-американские отношения и придаст новый импульс восстановлению мировой экономики.

По словам президента Джо Байдена, он ожидает, что переговоры будут обширными и затронут такие темы, как войны на Ближнем Востоке и в Украине, Тайвань и вмешательство в выборы.

В то же время он надеется улучшить двусторонние отношения, в частности возобновить контакты военных ведомств двух стран, прерванные после резонансного визита бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Вернуться к нормальному общению - иметь возможность снять трубку и поговорить друг с другом в случае кризиса. Быть уверенными в том, что наши военные по-прежнему поддерживают связь друг с другом. Мы не можем взять, как я уже говорил, мы не пытаемся отделиться от Китая. Мы пытаемся изменить отношения к лучшему Джо Байден президент США

Двусторонняя встреча Байдена и Си состоится во время саммита АТЭС, объединяющего не государства, а экономики. Поэтому к участию в нем как самостоятельные единицы допущены Гонконг и Тайвань.

Ситуация вокруг последнего, по мнению экспертов, особо беспокоит Вашингтон — США не хотят допустить обострения нового конфликта на фоне двух других.