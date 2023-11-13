В Сан-Франциско открывается форум АТЭС на фоне протестов

By Euronews

Главным событием конференции лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества станет вторая за три года встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

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На улицах Сан-Франциско заметно увеличилось присутствие полиции.

Здесь открывается конференция лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Как ожидается, работе саммита попытаются помешать демонстранты. Активисты, протестующие против корпоративных прибылей, экологических нарушений, плохих условий труда и войны между Израилем и ХАМАС, собираются вблизи Москоне-центра, где проходит форум АТЭС.

Главным событием станет встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина, которая состоится в среду в кулуарах форума.

США и Китай - два мировых экономических тяжеловеса. В совокупности они производят более 40% мировых товаров и услуг. Если они не найдут общий язык, это будет иметь последствия.

Я думаю, что если США и Китай не смогут выработать функциональные связи, то многие глобальные проблемы останутся без внимания. Будь то изменение климата или региональные конфликты, такие как войны на Ближнем Востоке или в Украине. Если обе стороны не разговаривают и не находятся в стабильных отношениях, то координация по таким вопросам невозможна Патриция Ким эксперт по американо-китайским отношениям, Институт Брукингса

Предстоящая встреча Байдена и Си - лишь вторая за последние почти три года.

На повестке дня — торговля, Тайвань и технологии, а также две войны - на Ближнем Востоке и в Украине.

Тем временем протесты, вероятно, будут продолжаться в течение всей недели.

Представители коалиции "Нет АТЭС" подчеркивают, что реализация договоренностей, касающихся Индо-Тихоокеанской экономической инициативы, серьезно увеличивает влияние транснациональных корпораций, приводит к оттоку рабочих мест за рубеж и росту безработицы в США.