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мир

Саммит АТЭС завершился осуждением войны в Украине

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 Михаил Саленков
Символом саммита АТЭС-2022 в Таиланде был чалом, плетеная бамбуковая корзина
Символом саммита АТЭС-2022 в Таиланде был чалом, плетеная бамбуковая корзина   -   Авторское право  HAIYUN JIANG/AFP

В Таиланде завершился саммит лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В итоговой декларации большинство стран-членов АТЭС осудили развязанную Россией войну в Украине. В документе подчеркивается, что она несет "огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике", в частности усиливает энергетическую и продовольственную нестабильность.

При этом в заявлении указывается, что есть также "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".

По итогам саммита принято решение усилить работу по борьбе с ростом инфляции и изменением климата.

Следующая встреча на высшем уровне пройдет в Сан-Франциско в США. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передавая права председателя экономического форума, вручил вице-президенту США Камале Харрис плетеную бамбуковую корзину, которая стала символом саммита 2022 года.