Соратница Навального помещена в СИЗО

By Euronews

В 2020 году Ксения Фадеева была избрана в Томскую гордуму. Будучи соратницей Навального ее также обвиняют "в организации экстремистского сообщества". Ей грозит до 12 лет тюрьмы

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Российская активистка и депутат гордумы Томска Ксения Фадеева, соратница находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального, сама оказалась за решеткой по обвинению "в организации экстремистского сообщества".

Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее Фадеева находилась под домашним арестом, но томский областной суд признал меру пресечения слишком мягкой и поместил ее в СИЗО на два месяца.

Ксения Фадеева в сентябре 2020 года избралась в Томскую городскую думу благодаря проекту "Умное голосование", который был разработан для поддержки оппозиционных депутатов.

Навальный в настоящее время отбывает 19-летний срок заключения и также обвиняется в "экстремизме". Его соратники сталкиваются с репрессиями, усилившимися после вторжения России в Украину.