Страны Запада и международные организации призывают немедленно освободить Алексея Навального

"Этот произвольный обвинительный приговор - реакция на мужество Навального критиковать кремлевский режим", - Шарль Мишель, глава Европейского Совета

"Цифра приговора не для меня. Она для вас". Так Алексей Навальный прокомментировал озвученный ему приговор - 19 лет колонии особого режима:"Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть".

Оппозиционера судили по делу об экстремизме в закрытом режиме. Накануне Навальный сообщил, что ожидает "большого", "сталинского срока". Страны Запада, Евросоюз и ООН осудили приговор политику.

Фархан Хак, зам. официального представителя генсека ООН:"Новый приговор, вынесенный сегодня Алексею Навальному, вновь вызывает серьезную озабоченность по поводу судебного преследования и использования судебной системы в России в политических целях".

Европейский Союз призвал Россию немедленно и безоговорочно освободить Навального.

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии: "Его приговорили за законную политическую и антикоррупционную деятельность.

Шарль Мишель, глава Европейского Совета: "Этот произвольный обвинительный приговор - реакция на мужество Навального критиковать кремлевский режим".

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "США решительно осуждают приговор лидеру оппозиции Алексею Навальному, прдъявленному по политически мотивированным обвинениям. Кремль не может заставить молчать о правде. Навальный должен быть освобожден".

Германия и Франция осудили судебное преследование Алексея Навального как "вопиющую несправедливость".