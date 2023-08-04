19 лет колонии особого режима Алексею Навальному - суд вынес приговор

Алексей Навальный приговорён к 19 годам колонии особого режима. Это необычно строгая мера наказания для политических дел.

Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово №6 вынес приговор Алексею Навальному: 19 лет колонии особого режима по "экстремистским" обвинениям. Это необычная мера наказания для политических дел. Колоний особого режима в России всего 11, они предназначены для особо опасных рецидивистов, приговорённых к казни, но не расстрелянных из-за моратория и для осуждённых пожизненно. При особом режиме гораздо строже устроены встречи с адвокатами, ограничены свидания и посылки, кроме того, официально разрешён такой вид взыскания, как помещение в одиночную камеру.

Алексей Навальный уже отбывает девятилетний тюремный срок за "мошенничество". Он был осуждён в январе 2021 года после того, как чудом выжил после отравления и вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение. Как установили немецкие врачи, его пытались отравить веществом из группы "Новичок".

В апреле этого года Навальный сообщил о том, что против него также возбуждено дело "о терроризме" и обвинил Кремль в стремлении наказать его за критику в свой адрес пожизненным заключением.

Соратники Навального предрекали суровый приговор, так как процесс, по их мнению, носит показательный характер: впервые оппозиционера судят "по политической статье за политическую деятельность".

В свой 47-й день рождения основатель ФБК заявил, что пребывает в хорошем расположении духа, несмотря на трудности, связанные с его нахождением в колонии. Известно, что за время пребывания в ИК-6 политика 16 раз помещали в штрафной изолятор. Правозащитники не раз выражали обеспокоенность состоянием здоровья Навального, называя действия администрации исправительного учреждения произволом.