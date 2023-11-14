Ожесточенные бои за Авдеевку

Авдеевка стала одной из самых напряженных горячих точек боевых действий в Украине.

РЕКЛАМА

Бои вокруг разрушенного города Авдеевка на востоке Украины становятся все более ожесточенными, об этом сообщают украинские военные. Войска РФ усиливают воздушные бомбардировки и пытаются продвинуть вперед наземные силы.

По данным аналитического цента Институт изучения войны (ISW), российские войска добились подтвержденных успехов в ходе продолжающихся наступательных операций под Авдеевкой.

По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к восточной окраине Степового, расположенного в 3 км к северу от Авдеевки.

Авдеевка стала одной из самых напряженных горячих точек боевых действий в Украине. В понедельник Генштаб ВСУ заявил, что российские войска продолжают попытки окружить город, но безуспешно.

Авдеевский коксохимический завод, расположенный между Степовым и Авдеевкой, остается одной из ключевых целей для российских войск.

Его захват позволит им укрепиться на оборонительных позициях вокруг предприятия.

Генерал Александр Тарнавский, возглавляющий украинские войска, ведущие боевые действия в Авдеевке и ее окрестностях, заявил в воскресенье, что атакующие российские войска усиливают авиаудары, в частности, с использованием управляемых бомб.