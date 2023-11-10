Попытки окружить Авдеевку и обстрелы жилых домов

Украинские СМИ сообщают, что российские десантные катера класса "Серна" в аннексированном Крыму не подлежат восстановлению в результате проведенной ВСУ спецоперации в ночь на 10 ноября. В Кремле заявляют о невозможности победы Украины в войне.

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Российские силы не оставляют попыток окружить Авдеевку в Донецкой области Украины. Об этом заявил официальный представитель ВСУ Александр Штупун. В пятницу армия РФ нанесла авиаудар по зданиям Авдеевского коксохимического завода. Накануне в результате обстрела жилых домов в Авдеевке погибли два мирных жителя.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщается о 59 боевых столкновениях, армия РФ пыталась наступать на семи направлениях фронта.

"Фосфорные, фугасные, кумулятивные, осколочные и обычные боеприпасы. Огонь ведется хаотично, времени на прицеливание у них обычно не хватает, поэтому они просто бросают в сектор все подряд", — говорит служащий ВСУ.

В Херсонской области в результате российских обстрелов в пятницу в поселке Новорайск погиб 61-летний мужчина и еще 5 человек получили ранения. Накануне в поселке Киндейка погиб 69-летний местный житель. В Днепропетровской области в пятницу жертвой обстрелов стала женщина.

Взрывы прозвучали в Одессе в пятницу вечером.

Минобороны РФ заявило, что за неделю российские силы нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью информационному агентству dpa заявил, что нужно "быть готовыми к долгому пути" и прогресс в борьбе Украины против сил РФ будет трудным.

Кремль заявляет о невозможности победы Украины. "В условиях отсутствия предпосылок для урегулирования политико-дипломатическим средствами мы продолжаем специальную военную операцию. Им пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. Чем раньше они это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел совещание с военными, на котором, в частности, обсуждались военный бюджет на 2024 год и усиление противовоздушной обороны Херсона.

Украинские СМИ со ссылкой на разведку сообщают, что российские десантные катера класса "Серна" в аннексированном Крыму не подлежат восстановлению в результате проведенной ВСУ спецоперации в ночь на 10 ноября. Минобороны РФ заявило, что в ночь на 10 ноября Крым атаковали два беспилотника.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов. Это уже пятый по счету визит президента.

На этом фоне газета Financial Times подсчитала, что с каждым годом война обходится России все дороже.