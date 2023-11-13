Армия РФ не оставляет попыток окружить Авдеевку

Украинская делегация прибыла в Вашингтон для обсуждения формулы мира и вопросов обороны.

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Российские силы не оставляют попыток окружить Авдеевку в Донецкой области, на этом направлении за последние сутки украинские военные отбили больше всего атак. Всего Генштаб ВСУ сообщает о 69 боевых столкновениях на фронте.

Президент Владимир Зеленский в вечером обращении к нации предупредил, что зимой Россия может увеличить количество ударов по украинской инфраструктуре, и призвал сосредоточить все внимание на защите, он также поблагодарил союзников за поддержку.

Правительство Германии объявило а намерении удвоить военную помощь Украине в следующем году с 4 до 8 млрд евро. Решение должно быть утверждено голосованием в парламенте.

В воскресенье украинская делегация во главе с вице-премьером и министром экономики Юлией Свириденко прибыла в Вашингтон для обсуждения формулы мира и вопросов обороны.

Между тем в Украину из Израиля возвращаются беженцы, покинувшие родину из-за российского вторжения. После нападения ХАМАС вернулись около 4000 человек.