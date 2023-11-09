EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Россия готова к третьей волне наступления на Авдеевку

Украинский солдат ведет огонь во время боя в Авдеевке, Донецкая область, Украина (АРХИВ)
Украинский солдат ведет огонь во время боя в Авдеевке, Донецкая область, Украина (АРХИВ) Авторское право LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Oleksandra Vakulina
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Российские войска, усиленные резервами, не оставляют попытки взять в кольцо город Авдеевка в Донецкой области Украины.

РЕКЛАМА

Российские войска, по всей видимости, готовы к проведению третьей волны наступления на Авдеевку, но плохая погода будет препятствовать использованию российской техники, сказал глава Авдеевской военной администрации.

Украинские военные заявляют, что российские войска, усиленные резервами, продолжают попытки окружить Авдеевку, в Донецкой области. 

Представитель украинских военных Антон Коцуконь заявил, что российские войска сосредоточили на авдеевском направлении 40 тыс. резервистов, с трех сторон от города, хотя неясно, сколько из них участвуют в наступательных операциях, отмечает Институт изучения войны (ISW).

Украинские войска рассматривают Авдеевку как ключевой пункт для будущих наступлений с целью отвоевания территории на востоке страны - крупный город Донецк, удерживаемый российскими войсками, находится в 20 км.

Авдеевка, в которой до начала полномасштабного вторжения проживало 32 тыс. человек, стала символом украинского сопротивления. Она была захвачена на короткое время в 2014 году, когда поддерживаемые Россией сепаратисты захватили часть восточной Украины, но украинские войска отвоевали ее и построили укрепления.

С 10 октября войска РФ начали ожесточенное широкомасштабное наступление на неё, но не смогли добиться значительных успехов и понесли при этом большие потери.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Зеленский: "Ситуация не патовая"

Украина: карта боевых действий 1 ноября

ISW: Новая тактика России под Авдеевкой

Владимир Путин Вторжение России в Украину