Россия готова к третьей волне наступления на Авдеевку

Российские войска, усиленные резервами, не оставляют попытки взять в кольцо город Авдеевка в Донецкой области Украины.

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Российские войска, по всей видимости, готовы к проведению третьей волны наступления на Авдеевку, но плохая погода будет препятствовать использованию российской техники, сказал глава Авдеевской военной администрации.

Украинские военные заявляют, что российские войска, усиленные резервами, продолжают попытки окружить Авдеевку, в Донецкой области.

Представитель украинских военных Антон Коцуконь заявил, что российские войска сосредоточили на авдеевском направлении 40 тыс. резервистов, с трех сторон от города, хотя неясно, сколько из них участвуют в наступательных операциях, отмечает Институт изучения войны (ISW).

Украинские войска рассматривают Авдеевку как ключевой пункт для будущих наступлений с целью отвоевания территории на востоке страны - крупный город Донецк, удерживаемый российскими войсками, находится в 20 км.

Авдеевка, в которой до начала полномасштабного вторжения проживало 32 тыс. человек, стала символом украинского сопротивления. Она была захвачена на короткое время в 2014 году, когда поддерживаемые Россией сепаратисты захватили часть восточной Украины, но украинские войска отвоевали ее и построили укрепления.

С 10 октября войска РФ начали ожесточенное широкомасштабное наступление на неё, но не смогли добиться значительных успехов и понесли при этом большие потери.