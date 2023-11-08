Украинские спецслужбы ликвидировали экс-главу "милиции ЛНР"

By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
В Луганске взорван автомобиль экс-главы "милиции ЛНР" - ответственность за операцию взяло на себя Главное управление военной разведки Украины
В аннексированном Россией Луганске ликвидирован известный пророссийский политик так называемой Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко.
Как сообщается, он погиб в результате подрыва автомобиля, в котором было заложено взрывное устройство.
Ответственность за операцию взяло на себя Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В Киеве Филипоненко, который ранее возглавлял "милицию" сепаратистов, называют военным преступником, считая его причастным к пыткам военнопленных и гражданских заложников.