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Украинские спецслужбы ликвидировали экс-главу "милиции ЛНР"

Взорванный автомобиль
Взорванный автомобиль Авторское право Кадр из видео AFP/СК РФ
By Euronews
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В Луганске взорван автомобиль экс-главы "милиции ЛНР" - ответственность за операцию взяло на себя Главное управление военной разведки Украины

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В аннексированном Россией Луганске ликвидирован известный пророссийский политик так называемой Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко.

Как сообщается, он погиб в результате подрыва автомобиля, в котором было заложено взрывное устройство.

Ответственность за операцию взяло на себя Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В Киеве Филипоненко, который ранее возглавлял "милицию" сепаратистов, называют военным преступником, считая его причастным к пыткам военнопленных и гражданских заложников.

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