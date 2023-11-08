Украинские спецслужбы ликвидировали экс-главу "милиции ЛНР"

By Euronews

В Луганске взорван автомобиль экс-главы "милиции ЛНР" - ответственность за операцию взяло на себя Главное управление военной разведки Украины

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В аннексированном Россией Луганске ликвидирован известный пророссийский политик так называемой Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко.

Как сообщается, он погиб в результате подрыва автомобиля, в котором было заложено взрывное устройство.

Ответственность за операцию взяло на себя Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В Киеве Филипоненко, который ранее возглавлял "милицию" сепаратистов, называют военным преступником, считая его причастным к пыткам военнопленных и гражданских заложников.