ВОЗ: "Ситуация в "Аль-Шифе" — тяжёлая и опасная", там закончилось топливо

By Euronews

ВОЗ заявляет, что главная больница Газы прекратила работать как медучреждение на фоне резкого роста смертей пациентов. В Аль-Шифе" остаются не менее 2300 гражданских лиц.

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Ситуация в больнице "Аль-Шифа" "тяжелая и опасная". ВОЗ заявляет, что главная больница Газы больше не работает как медучреждение, сославшись на тревожный рост смертности пациентов.

Ранее организация сообщала, что потеряла связь со своими сотрудниками внутри госпиталя.

Врачи подтвердили, что продукты питания и вода в больнице на исходе.

По данным ВОЗ, в больнице остаются не менее 2300 гражданских лиц: от 600 до 650 пациентов, от 200 до 500 медицинских работников и примерно 1500 беженцев.

Союзники Израиля выразили серьезную озабоченность в связи с публикацией фотографий, на которых видно, как недоношенные дети из-за отключения электроэнергии остаются в хирургической палате вместо жизненно важных инкубаторов.

Минздрав Газы сообщает, что "Аль-Шифе" закончилось топливо для генераторов.

Израиль заявил, что поможет эвакуировать новорожденных из больницы в "более безопасное" место, настаивая при этом, что этот район является законной военной целью, поскольку под зданиями находится база ХАМАС. Группировка это отрицает.

Израильская армия утверждает, что в ночь на субботу оставила топливо возле больницы "Аль-Шифа". Однако их никто не забрал, поскольку работники больницы, как сообщается, боятся выходить на улицу.

На шестой неделе военных действий Израиль подвергается все большему международному давлению с целью добиться прекращения огня, даже со стороны своего ближайшего союзника — США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осторожно подтвердил американским СМИ, что сделка по освобождению заложников может состояться.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готов отпустить около 80 женщин и детей в обмен на освобождение Израилем заключенных в тюрьму женщин и несовершеннолетних преступников, осужденных за терроризм.

Восемнадцать израильтян получили ранения, один из них — тяжелые, после того как поддерживаемая Ираном группировка "Хезболлах" выпустила противотанковые ракеты с юга Ливана, что стало еще одним признаком неуклонной эскалации пограничных столкновений.