На саммите в Эр-Рияде призвали Израиль прекратить огонь в Газе

By Euronews

Около 60 лидеров арабских и мусульманских стран призвали Израиль прекратить огонь в секторе Газа. Они встретились на саммите в Саудовской Аравии.

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"ХАМАС там не будет", — вновь заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, призывая страны Запада поддержать израильскую армию в борьбе с палестинскими боевиками и не настаивать на прекращении огня в секторе Газа.

По его словам, ЦАХАЛ будет находиться в анклаве "столько, сколько необходимо" — в том числе и после войны.

"Я могу сказать, чего там не будет — там не будет ХАМАС. И не будет гражданских властей, которые учат детей ненавидеть Израиль, убивать израильтян, уничтожать государство Израиль", — сказал Биньямин Нетаньяху.

Тем временем лидеры 57 арабских и мусульманских стран, собравшиеся на саммите в Эр-Рияде, заявили о необходимости перемирия в секторе Газа, а также призвали международное сообщество оказать давление на Тель-Авив и заставить его открыть гуманитарный коридор в палестинский анклав.

Участники встречи также упрекнули Совбез ООН в том, что он так и не призвал Израиль к ответу за действия в Газе. Более радикально настроенные Сирия и Иран потребовали от стран региона полностью разорвать отношения с Израилем. При этом на саммите не осудили действия ХАМАС.

Западные страны пока пытаются решить конфликт дипломатическим путем. После госсекретаря США Энтони Блинкена Израиль и Палестину посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В субботу она провела переговоры со своим израильским коллегой Эли Коэном в Тель-Авиве и премьер-министром Палестинской автономии Мухаммедом Штайе на Западном Берегу.