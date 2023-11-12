Повара готовят для жертв нападений ХАМАС

Кулинарная школа Тель-Авива превращена в гуманитарный центр. Ежедневно десятки поваров со всего Израиля и из-за рубежа готовят для пострадавших от нападения ХАМАС, эвакуированных из опасных районов.

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В мирное время Давид Кичка, гражданин Франции и Израиля, возглавляет Израильскую ассоциацию кулинарной культуры. Теперь он координирует работу сотен волонтеров, которые ежедневно приходят в кулинарную школу недалеко от Тель-Авива, преобразованную в гуманитарный центр после атак ХАМАС 7 октября.

Дэвид Кичка, президент Израильской ассоциации кулинарной культуры:

"Мы стараемся накормить семьи, чьи родственники оказались в заложниках или которые скорбят. А также семьи, которым пришлось покинуть Юг и Север (страны), поскольку у нас сейчас проблемы на обеих наших границах".

Ежедневно здесь готовят и доставляют около 1500 блюд. Большая часть свежих продуктов поступает из районов вблизи сектора Газа, пострадавших от ХАМАС.

"Мы покупаем у фермеров, которые потеряли все, и обеспечиваем здоровой и питательной пищей тех, кто сейчас здесь является беженцами", - говорит Давид Кичка.

Ежедневно сюда приезжают около 50 профессиональных поваров из Израиля и зарубежья. Давид Шушан приехал из Италии:

"Это наш способ занять свой ум, чтобы не сойти с ума от того, что происходит вокруг, и делать все возможное, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается сейчас".

Давид осуществляет доставку, и мы следуем за ним. Эта семья была перемещена в Тель-Авив из города Сдерота, граничащего с сектором Газа. Несколько их родственников, в том числе друзья детей, были расстреляны боевиками ХАМАС. Они не выходят за пределы квартиры в Тель-Авиве, которую им предоставили бесплатно:

"Мы не выходим, - говорит мать семейства Хадас Леви. - Мы не можем думать ни о чем другом. Все, кого мы видим, похожи на тех, кто собирается нас пристрелить. И поток мыслей никогда не останавливается".

"Мы не спим по ночам, - расскзаывает дочь Хадас, Алма. - Я вижу во сне террористов, которые могут войти и застрелить меня. Вот что явижу во сне. И я просыпаюсь и просто плачу. И рассказываю маме, и мама тоже плачет".

"Мы вышли из нашего дома и останемся, сколько нужно. Но, пожалуйста, скажите нам, что все кончено. Мы не можем... Мы не можем пережить это снова. Только не это", - говорит Хадас, обнимая дочь.