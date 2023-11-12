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Израильские военные ведут бои в районе больницы "Аш-Шифа"

Дым над сектором Газа
Дым над сектором Газа Авторское право Leo Correa/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Информационные агентства со ссылкой на палестинские источники сообщают, что группировка ХАМАС приостановила переговоры о заложниках из-за атак на больницу "Аш-Шифа".

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В секторе Газа бушуют тяжелые бои. Премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ завершил окружение Газы и ведут бои вблизи больницы "Аш-Шифа". Ранее Нетаньяху сказал, что ХАМАС потерял контроль над северной частью анклава и у боевиков больше нет безопасного места, где можно спрятаться в этом районе.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщают, что в результате израильских атак уничтожено более сорока тысяч единиц жилья. Свыше 222 тысяч повреждено.

Информационные агентства со ссылкой на палестинские источники сообщают, что группировка ХАМАС приостановила переговоры о заложниках из-за атак на больницу "Аш-Шифа". 

В воскресенье вечером ХАМАС объявил, что число погибших в секторе Газа возросло до 11 180 человек. 

Ранее ВОЗ выразила обеспокоенность тем, что потеряла связь с персоналом клиники. В госпиталь в Хан-Юнисе на юге сектора Газа доставлены десятки раненых после израильского авиаудара.

Сохраняется напряженность и на границе с Ливаном. 17 человек (в их числе семь израильских военных) получили ранения в результате минометного обстрела, совершенного с территории Ливана. По месту запуска ракет был открыт ответный огонь.

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