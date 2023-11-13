Израильские силы приближаются к больничному комплексу. Бои ведутся всего в нескольких сотнях метров от него, сообщают аналитики Института изучения войны.

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Саша Вакулина, Euronews:

"Израильские войска продолжают вести бои в окрестностях больницы "Аш-Шифа", не изолируя её полностью, сообщает "Институт изучения войны" (ISW). По его информации, ЦАХАЛ сражается с боевиками палестинской группировки у площади, которая находится менее чем в 500 метрах от больничного комплекса "Аш-Шифа" и улицы, которая примыкает к площади.

В последние дни Армия обороны Израиля докладывала, что в этом районе идут интенсивные бои.

В воскресенье сообщалось, что к востоку от больницы есть коридор, по которому могут пешком передвигаться люди и проезжать машины скорой помощи.

Однако палестинские официальные лица в "Аш-Шифе" утверждают, что комплекс находится под постоянным массированным обстрелом".