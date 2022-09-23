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Индия

Индия: давка в очереди за билетами на крикет

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 Euronews
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Фанаты пытаются купить билет на матч серии Twenty20.
Фанаты пытаются купить билет на матч серии Twenty20.   -   Авторское право  AP Photo/Mahesh Kumar A.

Двадцать человек пострадали в результате давки при продаже билетов на матч по крикету в индийском штате Телангана, где в воскресенье в рамках серии Twenty20 встретятся сборные Индии и Австралии.

Около 30 тысяч любителей крикета стояли в длинных очередях, билетов же было в 10 раз меньше. Многие получили синяки и мелкие травмы и потеряли обувь, но отказывались уходить без билетов. Сообщается о 7 госпитализированных в тяжёлом состоянии.