Индия: давка в очереди за билетами на крикет

Двадцать человек пострадали в результате давки при продаже билетов на матч по крикету в индийском штате Телангана, где в воскресенье в рамках серии Twenty20 встретятся сборные Индии и Австралии.

Около 30 тысяч любителей крикета стояли в длинных очередях, билетов же было в 10 раз меньше. Многие получили синяки и мелкие травмы и потеряли обувь, но отказывались уходить без билетов. Сообщается о 7 госпитализированных в тяжёлом состоянии.