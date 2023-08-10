США ограничивают инвестиции в Китай

Пекин подверг резкой критике указ президента США, запрещающий американские инвестиции в так называемые чувствительные технологии в КНР.

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американские инвестиции в так называемые чувствительные технологии в Китае.

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Это затронет разработку в КНР полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. От инвесторов также потребуют сообщать правительству о финансировании в других секторах КНР.

В администрации президента подчеркивают, что эти меры продиктованы целями национальной безопасности, а не только экономическими интересами.

Джо Байден, президент США:"Речь идет о восстановлении чувства гордости, о возможности зарабатывать на жизнь в обществе, которое вы любите и в котором вы выросли, и о том, что вам не придется уезжать. Это все - часть моего плана. Он состоит в том, чтобы инвестировать в Америку. Мы преобразуем нашу страну".

Новые правила коснутся только будущих, но не уже существующих инвестиций. В Пекине подвергли указ Байдена резкой критике.

Распоряжение президента Байдена "серьезно отклоняется от принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции, которые всегда продвигали Соединенные Штаты", — говорится в заявлении представителя министерства торговли Китая.

В комментарии подчеркивается, что Пекин оставляет за собой право принять ответные меры.