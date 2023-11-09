Гуманитарная помощь для сектора Газа: конференция в Париже

Эммануэль Макрон заявил, что Франция выделит 100 млн евро. Израиль отрицает наличие гуманитарного кризиса.

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Президент Франции Эммануэль Макрон открыл в Париже конференцию, посвященную гуманитарной ситуации в секторе Газа, с участием представителей около 50 стран, ООН, МКККК и других международных организаций. Представителей Израиля на этом мероприятии не было.

ООН оценивает потребности в помощи для населения Газы и Западного берега реки Иордан в 1,2 миллиарда долларов до конца года. Франция обещает выделить 100 миллионов евро и призывает партнеров увеличить свои взносы.

Сегодня ситуация серьезная и ухудшается с каждым днем. В ближайшем будущем мы должны работать над защитой гражданского населения. Это требует незамедлительной гуманитарной паузы, и мы должны добиваться прекращения огня. Это должно стать возможным президент Франции Эммануэль Макрон

"Сегодня ситуация серьезная и ухудшается с каждым днем. В ближайшем будущем мы должны работать над защитой гражданского населения. Это требует незамедлительной гуманитарной паузы, и мы должны добиваться прекращения огня. Это должно стать возможным", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы должны отойти от грани превышения скорости, пока не стало слишком поздно. Но подлинная перспектива принятия правового статуса Палестины имеет решающее значение, как вы говорите, господин президент, для стабилизации региона. В интересах всех, включая Израиль, найти решение, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире бок о бок", — заявил Филипп Лаззарини, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что действия Израиля выходят за рамки самообороны и любые попытки вытеснить палестинцев из сектора Газа будут отвергнуты.

"Борьба с терроризмом никогда не может идти без правил. Израиль это знает. Ловушка терроризма одинакова для всех нас: поддаться насилию и отказаться от наших ценностей", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Власти Израиля заявляют, что способствуют доставке гуманитарной помощи и что в секторе Газа нет гуманитарного кризиса, но есть множество трудностей, с которыми сталкиваются гражданские лица.

В Елисейском дворце сообщили, что по итогам конференции совместной декларации не будет, чтобы не "вступать" в бесконечные споры "по тому или иному слову".

В предстоящие выходные в Саудовской Аравии состоятся саммиты Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, посвященные войне между Израилем и палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС.