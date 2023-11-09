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Румыния: птичий грипп убивает лебедей

Иллюстрационное фото. Ветеринары осматривают больного лебедя. Румыния, 2005 год
Иллюстрационное фото. Ветеринары осматривают больного лебедя. Румыния, 2005 год Авторское право BOGDAN CROITORU/AP
By Euronews
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В Румынии зафиксирована вторая за два года вспышка птичьего гриппа у лебедей. В этого раз мертвыми нашли около 50 особей, у 15 из них подтвердился вирус

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Второй раз за два года румынские власти обнаружили мертвых лебедей на озере Бытка Доамней на северо-востоке страны.

Виной всему птичий грипп на близлежащей птицефабрике. Несмотря на принятые санитарные меры для предотвращения его распространения, в 15 из 50 случаев у птиц подтвердилось подозрение на вирус.

И ситуация может усугубиться — вскоре озеро станет домом для более чем 2500 лебедей, которые ежегодно прилетают сюда на зимовку.

Местным жителям рекомендуется избегать контакта с мертвыми птицами.

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