Румыния: птичий грипп убивает лебедей

By Euronews

В Румынии зафиксирована вторая за два года вспышка птичьего гриппа у лебедей. В этого раз мертвыми нашли около 50 особей, у 15 из них подтвердился вирус

РЕКЛАМА

Второй раз за два года румынские власти обнаружили мертвых лебедей на озере Бытка Доамней на северо-востоке страны.

Виной всему птичий грипп на близлежащей птицефабрике. Несмотря на принятые санитарные меры для предотвращения его распространения, в 15 из 50 случаев у птиц подтвердилось подозрение на вирус.

И ситуация может усугубиться — вскоре озеро станет домом для более чем 2500 лебедей, которые ежегодно прилетают сюда на зимовку.

Местным жителям рекомендуется избегать контакта с мертвыми птицами.