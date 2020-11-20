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Бельгия

Лебедей Брюгге посадили на карантин

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 Вероника Доваль
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Муниципальный служащий поймал лебедя в Брюгге
Муниципальный служащий поймал лебедя в Брюгге   -   Авторское право  KENZO TRIBOUILLARD/AFP
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В Бельгии, где недавно была выявлена вспышка птичьего гриппа, власти приказали всем птицеводам посадить их питомцев под замок. На карантин отправили и более сотни лебедей из Брюгге, которые являются одной из достопримечательностей этого города.

Чтобы провести эту операцию, сотрудникам муниципальных служб, не обладающим специальными навыками, пришлось вручную отлавливать птиц. Затем на них надевали смирительные костюмы и в отдельных контейнерах отвозили на закрытую птицеферму.

"Брюгге известен своими лебедями, они плавают по нашим рекам и каналам, - говорит мэр города. - В Брюгге у нас более 120 лебедей, но из-за болезни птиц, птичьего гриппа, нам пришлось отловить их с наших каналов и поместить сюда, в безопасное место. Нужно было поймать всех лебедей, а сделать это, не так-то просто".

Летом вспышки птичьего гриппа были отмечены в России и Казахстане, а в последние недели произошли и в ряде стран Западной Европы - в частности, в Нидерландах, Франции, Германии и Великобритании, власти которых принимают защитные меры.