Птичий грипп: угрожает ли Европе новая эпидемия?

Euronews

Начиная с 2003 года птичий грипп является причиной массовой гибели домашней птицы во многих странах Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки. Более ста человек, большинство из которых имели прямой контакт с зараженной птицей, скончались. Есть ли опасность повторения эпидемии в этом году?

Птичий грипп, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, не встречается в популяциях домашней птицы в Европейском союзе и Европейской экономической зоне. В центре также полагают, что риск передачи вируса среди населения "очень низкий".

Тем не менее, в Великобритании выявлены два случая заражения вирусом среди птицеводов. Теперь и Франция наметила профилактическую кампанию по вакцинации домашней птицы.

Предупредить эпидемию проще, чем ликвидировать ее последствия

Кампания по вакцинации начнется во Франции в октябре, несмотря на то, что фермеры, призывали провести ее летом. Однако в профильном министерстве ответили, что необходимо завершить процессы, связанные с проверкой, производством и хранением вакцин.

Обеспокоенность владельцев птицеводческих хозяйств объяснима: во время предыдущей эпизоотии в 2022-23 годах во Франции, по данным министерства сельского хозяйства, было забито шесть миллионов птиц. В 2021-22 годах - 22 миллиона.

Две вакцины, протестированные во Франции, уже доказали свою высокую эффективность в отношении уток, выращиваемых для фуа-гра. И это хорошая новость для сектора, пережившего серьезный кризис. По состоянию на 7 июня 2023 года во Франции (с начала кризиса 1 августа 2022 года) было выявлено в общей сложности 400 очагов птичьего гриппа.

Однако опасность не миновала. В мае о вирусе птичьего гриппа сообщили власти департаментов Жер, Ланды, и Атлантические Пиренеи, расположенных на юго-западе Франции. В общей сложности, инфекцию выявили на 85 фермах. Сейчас, как утверждает министр сельского хозяйства Франции Марк Фено, пик заболеваемости пройден. Риск распространения вируса в стране снижен с "высокого" до "умеренного".

О случаях заражения вирусом людей сообщений не было.

Что нужно знать о птичьем гриппе

Птичий грипп — это острое инфекционное заболевание домашних и диких птиц, известное уже более 140 лет. Заболевание характеризуется поражением у птиц органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью.

Птичий грипп может передаваться от животных к человеку двумя основными путями:

непосредственно от птиц или зараженной среды

через промежуточного хозяина, например, свиней

Риску подвержены люди, находящиеся в тесном контакте с инфицированными птицами и животными, например, работники ферм. Для диагностики инфицирования человека птичьим гриппом необходимы лабораторные исследования.

Симптомы птичьего гриппа у людей

Инфицирование человека вирусом птичьего гриппа может вызывать заболевания, варьирующиеся от легкой инфекции верхних дыхательных путей до более тяжелой болезни, которая может привести к летальному исходу. Имеются также данные о случаях конъюнктивита, проявления желудочно-кишечных симптомов, энцефалита и энцефалопатии.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что необходимо внимательно следить за распространением вируса, чтобы увидеть, не мутирует ли он так, чтобы передаваться от человека человеку. Пока доказательств этому нет.

Стоит ли волноваться европейцам?

В Европе в последние несколько лет фиксировались эпидемии птичьего гриппа. Вспышки были зарегистрированы среди домашней птицы, диких птиц и млекопитающих в 24 странах.

Сведения о вспышках среди диких и домашних птиц продолжали поступать вплоть до мая 2023 года. В марте и апреле заболеваемость птичьим гриппом среди домашней птицы снизилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом (с декабря по февраль). Однако вирус по-прежнему сильно распространен среди черноголовых чаек.

Вирус продолжает распространяться на американских континентах и, как ожидается, в ближайшем будущем достигнет Антарктиды. Также сообщалось о выявлении вируса птичьего гриппа у кошек в США и одном случае инфицирования собаки в Канаде.

Риск для населения в целом в Европе остается низким, а для рабочих и других лиц, контактирующих с потенциально инфицированными больными или мертвыми птицами и млекопитающими, — от низкого до умеренного. Таковы основные выводы последнего отчета о птичьем гриппе, составленного Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов, Европейским центром профилактики и контроля заболеваний и Справочной лабораторией Европейского союза.

В марте 2023 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов запустило проект Bird Flu Radar. Это система раннего оповещения о вспышках птичьего гриппа.

ВОЗ на страже общественного здоровья

Страны мира представляют ВОЗ информацию о подтвержденных чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения или предполагаемых событиях, вызывающих обеспокоенность.

Так в середине мая Великобритания сообщила Всемирной организации здравоохранения об обнаружении вируса птичьего гриппа A(H5N1) у двух работников птицеводческой фермы в Англии. В данном хозяйстве домашняя птица была инфицирована. Заболевание у сотрудников фермы протекало бессимптомно.

Все работники фермы и их контакты идентифицированы. Никто из контактных лиц не сообщил о проявлении симптомов, и никаких признаков вторичной передачи инфекции на сегодняшний день не выявлено.

Национальное агентство санитарной безопасности Соединенного Королевства не обнаружило доказательств передачи вируса от человека к человеку.

Рекомендации ВОЗ

Вирусы гриппа постоянно меняются. Учитывая масштабную циркуляцию вируса среди птиц, ВОЗ подчеркивает важность ведения глобального эпидемиологического надзора.

ВОЗ рекомендует всем, кто работает с домашней и дикой птицей, пройти вакцинацию против сезонного гриппа, чтобы снизить риск реассортации с другими вирусами.

Лицам, совершающим поездки в страны с зарегистрированными вспышками зоонозного гриппа, следует воздержаться от посещения ферм, контактов с живыми животными на рынках, где их продают, не посещать места забоя.

Общие меры предосторожности включают регулярное мытье рук, соблюдение правил гигиены и обеспечение безопасности пищевых продуктов.