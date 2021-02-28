Украинские лебеди больше не улетают зимой на юг

В Черновицкой области на реке Прут этой зимой, как и в предыдущие годы, поселились до 200 лебедей-шипунов. В природе птицы, как правило, обитают на удалённых от населенных пунктов реках и озерах, поросших камышом. Они проводят почти всё время на воде.

На этот раз лебеди обосновались в непосредственной близости от места проживания человека. В Мамаевской управе просят не кормить птиц белым хлебом, пшеница и кукуруза допускаются.

"Многие приходят сюда, чтобы полюбоваться на прекрасных птиц., - говорит местный житель, который пришёл на берегу Прута с детьми. - Мы стараемся их подкормить, заботимся о них. На мой взгляд, если мы будем к ним добры, то и природа будет к нам добра, защитит от болезней, даже от Covid-19".

"В прошлом году здесь было не так много лебедей, - добавляет еще одна жительница Черновцов, - а в этом их сотни. Такое ощущение, что они ждут нас".

Одно из вероятных объяснений - соседство с Хмельницкой АЭС, благодаря которому в окружающих водоёмах температура воды не опускается ниже 10 градусов по Цельсию.

Лебедь-шипун подпадает под действие ряда международных конвенций, а также Директивы ЕС об охране диких видов птиц.