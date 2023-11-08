ЦАХАЛ ведёт бои с ХАМАС в центре города Газы

By Euronews

ЦАХАЛ ведет бои с ХАМАС в центре города Газы после его штурма. В результате новых израильских воздушных атак по южным городам анклава погибли десятки людей

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Израильские войска ведут бои с ХАМАС в самом центре города Газа после его штурма с севера и юга. Армия обороны Израиля начала скоординированную операцию на суше, в воздухе и на море.

Главная цель — полное уничтожение Хамас — как лидеров движения, так и его военной инфраструктуры, а также освобождение заложников.

На кадрах, опубликованных ЦАХАЛ, видно, как танки находятся в черте города, готовясь к продвижению в центр для захвата крупнейшего города Газы.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил военную базу, где поприветствовал израильские войска, заявив, что их действия после нападения боевиков ХАМАС 7 октября были феноменально успешными.

С начала наземной операции мы уничтожили бесчисленное количество штабов, туннелей, баз, объектов ХАМАС. Хамас узнал, что мы добираемся до тех мест, до которых он не думал, что мы доберемся Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

В результате новых израильских воздушных атак по южным городам Газы — Хан-Юнису, Рафаху и Дейр-эль-Балаху — погибли десятки людей.

Авиаудары продолжают уничтожать целые городские кварталы по всему анклаву, причем южная часть осажденной территории также подвергается бомбардировкам, несмотря на приказ Израиля населению эвакуироваться туда с севера.

По данным палестинского министерства здравоохранения, число погибших превысило 10 300 человек, две трети из которых — женщины и несовершеннолетние.

Между тем поступающей помощи в секторе по-прежнему недостаточно.

Во вторник Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что гуманитарный конвой из пяти грузовиков и двух автомобилей организации подвергся обстрелу в районе города Газа. Колонна перевозила "жизненно важные медицинские материалы для медицинских учреждений".

После инцидента конвой изменил маршрут и сумел доставить помощь в больницу Аль-Шифа. МККК не уточнил, кто и откуда атаковал автоколонну.