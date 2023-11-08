ЦАХАЛ ведёт бои с ХАМАС в центре города Газы

ЦАХАЛ ведет бои с ХАМАС в центре города Газы после его штурма. В результате новых израильских воздушных атак по южным городам анклава погибли десятки людей
Израильские войска ведут бои с ХАМАС в самом центре города Газа после его штурма с севера и юга. Армия обороны Израиля начала скоординированную операцию на суше, в воздухе и на море.
Главная цель — полное уничтожение Хамас — как лидеров движения, так и его военной инфраструктуры, а также освобождение заложников.
На кадрах, опубликованных ЦАХАЛ, видно, как танки находятся в черте города, готовясь к продвижению в центр для захвата крупнейшего города Газы.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил военную базу, где поприветствовал израильские войска, заявив, что их действия после нападения боевиков ХАМАС 7 октября были феноменально успешными.
В результате новых израильских воздушных атак по южным городам Газы — Хан-Юнису, Рафаху и Дейр-эль-Балаху — погибли десятки людей.
Авиаудары продолжают уничтожать целые городские кварталы по всему анклаву, причем южная часть осажденной территории также подвергается бомбардировкам, несмотря на приказ Израиля населению эвакуироваться туда с севера.
По данным палестинского министерства здравоохранения, число погибших превысило 10 300 человек, две трети из которых — женщины и несовершеннолетние.
Между тем поступающей помощи в секторе по-прежнему недостаточно.
Во вторник Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что гуманитарный конвой из пяти грузовиков и двух автомобилей организации подвергся обстрелу в районе города Газа. Колонна перевозила "жизненно важные медицинские материалы для медицинских учреждений".
После инцидента конвой изменил маршрут и сумел доставить помощь в больницу Аль-Шифа. МККК не уточнил, кто и откуда атаковал автоколонну.