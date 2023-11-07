ЦАХАЛ приближается к Газе: вскоре начнется следующий этап

By Euronews

Израильская армия с трех направлений приближается к Газе, самому густонаселенному городу анклава

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Через месяц после нападения ХАМАС израильские силы медленно приближаются к городу Газе, по словам представителя армии.

Город Газа - самый густонаселенный район сектора Газа, с плотностью населения более 9 тысяч человек на квадратный километр.

Поскольку силы ЦАХАЛ приближаются к городу с трех направлений, вскоре начнется следующий этап.

Но у ХАМАС есть туннели длиной не менее 500 км, где он хранит свое самое ценное имущество. Для сравнения: длина всего сектора Газа составляет около 41 км.

Во время конфликта в 2021 году ЦАХАЛ сообщил, что в результате воздушных ударов разрушил более 100 км туннелей. В ответ ХАМАС заявил, что пострадало только 5% из них.