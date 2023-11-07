Что будет с детьми Газы?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневно в секторе Газа погибают или получают ранения в среднем 420 детей. Но что происходит с теми детьми, которые выживают в этой войне?

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В секторе Газа от гуманитарной катастрофы особенно страдают женщины и дети. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ ), каждый день в секторе Газа погибают или получают ранения в среднем 420 детей. Более 4 000 детей погибли и более 1 500, как предполагается, погребены под завалами.

Небаль Фарсах, представитель Палестинского Красного Полумесяца, сказал Euronews: "Под завалами дети подвергаются сильным бомбардировкам днем и ночью. Им не хватает еды, воды, электричества, медикаментов - всего. И, кроме того, нет электричества. Невозможно себе представить, какой ужас и страх они испытывают, когда наступает полная темнота. И единственный звук, который они слышат, - это шум бомбежки".

Семьи живут в невообразимых условиях: не хватает чистой воды, продуктов питания и медицинской помощи. Аварийные приюты и временные лагеря, значительно превышающие свои возможности, принимают в четыре раза больше людей, чем они призваны вместить.

"Многие школы используются в качестве аварийных убежищ. Школы, которые не подготовлены к тому, чтобы быть убежищами. Это означает, что для многих людей там нет доступа к воде. Санитарная система не готова к этому", - сказал Euronews сотрудник ЮНИСЕФ по связям с общественностью в регионе Салим Овайс.

Разрушенные системы канализации повышают риск заболеваний

Разрушенные системы канализации усугубляют ситуацию и повышают риск распространения заболеваний, передающихся через воду, - таких, как холера.

В беседе с Euronews Овейс рассказал, что семьи вынуждены давать своим детям грязную или соленую воду, чтобы уберечь их от обезвоживания.

"Коллега рассказала нам о двух своих девочках, у которых наблюдаются признаки обезвоживания. У них диарея, что является настоящим испытанием. Одна из девочек начинает отказываться от воды, которую ей предлагают, потому что считает ее нечистой, и это действительно так, потому что такую воду нельзя пить ни детям, ни взрослым".

Помимо острой нехватки воды, огромную проблему представляет и медицинское обслуживание. Больницы просто перегружены количеством раненых и больных. Кроме того, около 50 тыс. беременных женщин не могут получить адекватную помощь. Более 100 недоношенных детей лежат в больничных инкубаторах, в которых заканчивается топливо для поддержания работы кислородных аппаратов.

Топливо и электричество необходимы больницам

"Без электричества и топлива им становится все опаснее - они находятся в смертельной опасности. Без электричества эти дети не могут прожить и нескольких минут. Поэтому очень важно, чтобы помощь поступала беспрепятственно и постоянно, включая воду, медикаменты, продукты питания, а также топливо, которое становится спасением для детей и семей в Газе", - объясняет Овейс.

Но как эта война влияет на детей, которым приходится выживать и расти в условиях войны, а иногда и терять всю свою семью?

"Мы рискуем вырастить поколение с психологическим ущербом, который останется на всю жизнь. (...) Но мы также рискуем получить поколение, которое не сможет быть продуктивным во взрослой жизни, не сможет взаимодействовать с окружающей средой и быть настолько продуктивным, насколько это возможно, не сможет полностью реализовать свой потенциал. И, конечно, существует проблема цикла насилия, который мы создаем. (...) Насилие никогда не является решением проблемы. Насилие только порождает насилие", - заключает Овейс.